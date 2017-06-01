Shimon - четверорукий робот-музыкант, который играет составленную им же музыку
Исследователи из Технологического института Джорджии создали нового робота-музыканта, имеющего четыре руки, на которых закреплено восемь ударных палочек. Но не это самое интересное, самым интересным является то, что робот Shimon исполняет музыкальные произведения, составленные им же при помощи технологий глубинного машинного изучения и искусственного интеллекта.
Во время обучения робота исследователи "скормили" его системе пять тысяч полных музыкальных произведений разного стиля, начиная от Бетховена, Битлз и заканчивая песнями Леди Гага. Помимо этого, через систему было пропущено более двух миллионов отдельных музыкальных фрагментов, нот и аккордов. Подготовка и предварительная классификация этих данных была единственной работой, к выполнению которой приложили свои руки живые люди.
В самом начале обучения робот Shimon мог составлять и воспроизводить только монофонические мелодии, мелодии, состоящие из последовательности простых нот. Но после того, как объем накопленным им данных перевалил некоторую критическую отметку, он стал способен играть сложные мелодии, состоящие уже из последовательности разных аккордов. Более того, при составлении новой композиции, робот Shimon действует не как человек, концентрирующийся только на последующей части музыкального произведения, система робота сразу составляет своего рода "план" произведения полностью.
Для того, чтобы робот Shimon сочинил и проиграл новую мелодию, ему необходим первоначальный толчок. В данном случае для этого используется короткий отрезок из какого-нибудь музыкального произведения. Определив основные параметры введенных ему начальных данных, робот составляет сразу множество вариантов своего будущего произведения и выбирает из них самый гармоничный. И в результате этого на свет рождается новая музыка, стиль которой является чем-то средним между классикой и джазом.
Создатели робота сами не могут определить те музыкальные композиции, элементы которых использует робот Shimon в своем "творчестве". Но они отмечают, что в некоторых случаях в играемой роботом музыке явно прослеживается сильное влияние кого-нибудь из классиков, Моцарта, к примеру.
В ближайшем будущем исследователи собираются еще больше развить творческие способности робота Shimon. Помимо некоторых модификаций его программного обеспечения, через систему робота будет пропущено достаточно большое количество дополнительных музыкальных данных. И, вполне вероятно, что этого объема будет достаточно для того, чтобы робот снова перешагнул на новый качественный уровень, когда его творческие способности смогут сравниться, а может и превзойти творческие способности живых людей.