Швейцарский суперкомпьютер вытеснил американский из тройки лидеров рейтинга TOP500

К открытию международной конференции по суперкомпьютерным технологиям ISC High Performance во Франкфурте был опубликован июньский выпуск рейтинга самых мощных суперкомпьютеров TOP500 , принесший некоторые неожиданные моменты. Первую строчку этого рейтинга занимает китайский суперкомпьютер TaihuLight Sunway, который вышел на эту позицию в июне 2016 года , сместив на второе место так же китайский суперкомпьютер Tianhe-2 , который удерживает эту позицию и в нынешнем варианте рейтинга. А вот на третью позицию рейтинга TOP500 вышел прошедший через модернизацию швейцарский суперкомпьютер Piz Daint, вытеснив оттуда американскую систему Titan , которая находилась в тройке лидеров уже достаточно долго.Напомним нашим читателям, что китайский суперкомпьютер TaihuLight Sunway, имеющий вычислительную мощность в 93 PFLOPS, был разработан специалистами китайского Национального исследовательского центра параллельных вычислительных технологий (National Research Center of Parallel Computer Engineering & Technology, NRCPC). Суперкомпьютер Tianhe-2, производительностью 34 PFLOPS, является детищем специалистов китайского Национального университета оборонных технологий (National University of Defense Technology, NUDT).Следует отметить, что все лидеры рейтинга TOP500, за исключением суперкомпьютера TaihuLight Sunway, построены на базе центральных процессоров компании Intel и графических процессоров компании NVIDIA, на которых основывается вся мощь технологий параллельных вычислений. Суперкомпьютер же TaihuLight Sunway является чисто китайской системой, в его основе лежат собственные процессоры SW26010, имеющие по 260 вычислительных ядер и разработанные в Национальном центре разработки высокоскоростных интегральных схем (National High Performance Integrated Circuit Design Center) в Шанхае.Как уже упоминалось выше, на третью позицию рейтинга TOP500 вышел суперкомпьютер Piz Daint, который после модернизации имеет производительность в 19.6 PFLOPS и который располагается в Национальном вычислительном центре Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH). Суперкомпьютер Titan, производительностью 17.6 PFLOPS, который покинул тройку лидеров, находится в вычислительном центре Национальной лаборатории Ок-Ридж американского Министерства энергетики.Несмотря на изменения в составе лидеров рейтинга TOP500, Америка продолжает удерживаться в нем на лидирующей позиции, на ее долю приходится пять позиций их первой десятки рейтинга. И этот накал страстей между США и Китаем в скором времени обострится еще сильнее. Не так давно американское Министерство энергетики выделило сумму в 258 миллионов долларов компаниям Advanced Micro Devices, Cray, Hewlett Packard, IBM, Intel и NVIDIA, целью чего является разработка суперкомпьютерной системы экза-класса, способной выполнять 10^18 операций с плавающей запятой в секунду.