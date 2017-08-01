Ученым IBM удалось записать 330 TB несжатых данных на небольшую магнитную кассету
Установив новый мировой рекорд, ученые компании IBM записали 330 TB несжатых данных на магнитную кассету, которая может уместиться на ладони вашей руки. Рекордным в этом деле является показатель плотности записи информации, который составляет 201 гигабит на квадратный дюйм носителя, что в 20 раз выше плотности записи в используемых на сегодняшний день накопителях на магнитной ленте.
Накопители на магнитной ленте появились более 60 лет назад и используются по сегодняшний день для долговременного хранения больших объемов информации. На первую в мире кассету с магнитной лентой, шириной в половину дюйма, можно было записать всего 2 мегабайта информации.
"Магнитная лента традиционно используется для записи видеоинформации, резервных архивов и другой объемной информации. И во многих современных "облачных" хранилищах информации используются накопители на магнитной ленте" - рассказывает Эвэнджелос Элефтэрайоу (Evangelos Eleftheriou), сотрудник компании IBM, - "Новая магнитная лента, которая была разработана в компании Sony Storage Media Solutions, сможет обеспечить актуальность технологии хранения данных на ленте в течение минимум следующего десятилетия. При этом, накопители, использующие такую ленту, демонстрируют высокую производительность и рекордно низкую стоимость хранения в пересчете на один терабит информации".
Лента, демонстрирующая рекордный уровень плотности записи информации, появилась на свет благодаря использованию самых современных достижений из области нанотехнологий, нанопроиводства и других областей. Помимо работы в этом направлении сотрудников компании Sony, и специалистам компании IBM пришлось изобрести и реализовать целый ряд инновационных технологий.
"В результате многолетнего сотрудничества с компанией Sony на свет появилась масса усовершенствований технологий магнитной записи" - рассказывает Элефтэрайоу, - "К этому числу относится передовая технология изготовления ленты, которая допускает возможность ее производства рулонными партиями. А с нашей стороны можно отметить новую технологию смазки лентопротяжного механизма, что обеспечивает чрезвычайно стабильное движение ленты без ее механической деформации".