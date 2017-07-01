Ученые вернули к жизни вымерший вирус, восстановив его ДНК при помощи искусственно синтезированных цепочек

Группа исследователей успешно вернула к жизни ныне вымерший вирус
вида horsepox. Для этого ученым пришлось провести полное восстановление генома оригинального вируса, что было сделано при помощи искусственно синтезированных цепочек ДНК, длина которых составляла по 30 тысяч пар оснований. Восстановленный вирусный геном, насчитывающий 212 тысяч пар оснований, был внедрен внутрь клеток, зараженных ближайшими современными "родственниками" древнего вируса, и в некоторых случаях синтезированная ДНК заменила собой ДНК современного вируса, превратив его в его же далекого предка. Следуют отметить, что данные исследования можно считать обоюдоострым лезвием, они могут обеспечить некоторые прорывы в медицине, но и могут представлять собой потенциальную угрозу.
Как бы это ни звучало странно, возврат к жизни древнего вируса
может быть полезен для современной медицины. В пользу этого говорит тот факт, что данные работы финансировались фармацевтической компанией Tonix, которая планирует использовать этот относительно "мягкий" вирус в качестве средства эффективной транспортировки вакцины от оспы. Помимо этого, такие вирусы могут выступать в качестве индивидуального средства борьбы с раком
, для каждого конкретного пациента может быть выращен свой особый штамм "лечебного вируса", обладающего максимальной эффективностью с учетом особенностей организма этого человека.
Потенциальная угроза прибывает, как можно легко догадаться, из простоты способа синтеза вирусной ДНК и процедуры воскрешения древнего вируса
. Хотя вирус horsepox не представляет собой угрозы не только для современных людей, но и лошадей, несколько месяцев работы плюс бюджет в 100 тысяч долларов позволят воссоздать и гораздо более опасные вирусы. Хотя, такое маловероятно из-за того, что для воссоздания вируса требуется наличие образцов или "оцифровки" ДНК этого вируса и его ближайших "родственников".
С учетом описанной выше потенциальной угрозы и явно просматривающегося "двойного назначения" данных исследований все ведущие научные издания, такие, как Nature и Science, отказались публиковать соответствующую научно-исследовательскую работу. Эти издания не хотят брать на себя ответственность за распространение информации о новом способе создания биологического оружия, хотя сами исследователи утверждают, что в их статье было преднамеренно опущено несколько весьма важных моментов.