Тренировочный истребитель следующего поколения Boeing T-X совершил первый испытательный полет
В свое время мы рассказывали нашим читателям об учебно-тренировочном истребителе следующего поколения Boeing T-X, разработка которого ведется специалистами компании Boeing и шведской компании Saab. А буквально на днях этот истребитель впервые в своей истории поднялся в воздух и совершил испытательный полет, который длился 55 минут. Во время этого полета самолетом управляли летчик-испытатель Стивен Шмидт (Steven Schmidt) и пилот ВВС США Дэн Дрэеджер (Dan Draeger).
Согласно информации, предоставленной компанией Boeing, первый испытательный полет прошел без каких-либо инцидентов. Как мы рассказывали ранее, этот одномоторный самолет имеет двойное хвостовое оперение как у истребителя Boeing F/A-18, что позволило получить большое значение угла атаки, что в свою очередь, дает этой машине высокую маневренность. Модульные элементы использованы в конструкции самолета везде, где это возможно. Это позволит производить замену узлов и электроники самолета на более современные системы, благодаря чему истребитель Boeing T-X будет всегда "на острие" авиационных технологий во время всего своего срока службы, который составляет несколько десятков лет.
Достаточно просторная кабина буквально напичкана самыми современными технологиями, и достаточно значимая часть от всей авиационной электроники предназначена для процесса эффективного обучения летному мастерству. Помимо этого, возможности обучающей системы могут быть значительно расширены за счет ее интеграции со специализированными наземными системами.
Первые опытные образцы таких истребителей были представлены вниманию общественности в сентябре этого года, а в настоящее время компания Boeing ведет переговоры с американскими ВВС и американским Министерством обороны насчет заключения контракта на поставку самолетов T-X в армию. И если усилия Boeing-а увенчаются успехом, то истребитель T-X может поступить в эксплуатацию в 2024 году.