Компания BAE Systems разрабатывает систему для создания защитного отражающего лазерного щита

Не так давно представители известной оборонной компании BAE Systems опубликовали информацию, касающуюся создания энергетической защитной системы, способной индуцировать в атмосфере Земли структуры, обладающие определенными оптическими свойствами. Эти атмосферные образования способны защитить самолеты или космические аппараты от поражения лазерным и другим энергетическим оружием с поверхности Земли. Разработка данной технологии ведется специалистами отдела компании BAE в Уортоне, Великобритания, а независимая экспертная проверка проекта уже была выполнена учеными из лаборатории Rutherford Appleton Laboratory.Разрабатываемая система Laser Developed Atmospheric Lens (LDAL) будет работать, вызывая при помощи лазера атмосферные явления, родственные некоторым естественным явлениям. Индуцированные атмосферные образования будут являться аналогами линз, призм и зеркал, которые смогут фокусировать или рассеивать электромагнитные волны различных диапазонов, в том числе радиоволны, микроволновое излучение и свет.Система будет использовать аналоги двух существующих естественных явлений - отражательной способности ионосферы и явления, которое вызывает появление миражей в пустыне. Мощная импульсная лазерная система за счет использования физического явления, называемого эффектом Керра, будет ионизировать и нагревать определенные области атмосферы, создавая из них определенную структуру, которая будет существовать недолго, но достаточно для того, чтобы выполнить свою задачу.Элементы этих атмосферных структур будут создаваться таким образом, что вся эта структура будет выступать в роли линзы, плоской линзы Френели, призмы или зеркала. А это, в свою очередь, позволит использовать в своих целях такие явления физики, как преломление, отражение и дифракцию. Помимо "щитов", отражающих или рассеивающих лучи мощных боевых лазеров, подобная система позволит создавать своего рода "атмосферные телескопы" при помощи которых можно будет увидеть все происходящее на большом удалении от наблюдателя, расстоянии, лежащем за пределами возможностей существующей техники."Работа с некоторыми из "лучших умов" Великобритании позволит нам использовать аналоги некоторых природных явлений в своих нуждах" - рассказывает Ник Колозимо (Nick Colosimo), ученый-футурологист компании BAE, - "И сейчас мы уже получаем возможность создания ряда военных технологий, о которых пять-десять лет назад и мечтать было нельзя".