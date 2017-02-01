В Китае создан прототип микроволновой "пушки", способной поражать летящие ракеты и парализовать танки

Согласно имеющейся информации, Хуань Венхуа (Huang Wenhua) и его группа из Северо-западного института ядерных технологий (Northwest Institute of Nuclear Technology) в Сиане уже на протяжении 6 лет занимаются разработкой мощного микроволнового оружия
. И на то, что им удалось добиться определенных успехов в этом деле, говорит факт, что они недавно получили Национальную премию за продвижение науки и техники (China National Science and Technology Progress Award). Созданный ими образец микроволновой пушки достаточно компактен
, он умещается на обычном рабочем столе, а в дальнейшей перспективе его можно будет устанавливать даже на управляемых ракетах
, беспилотных летательных аппаратах и наземных транспортных средствах.
Напомним нашим читателям, что микроволновое оружие предназначено для поражения электронных систем вражеской военной техники и оборудования. Стрельба по цели высокоэнергетическим импульсом излучения в диапазоне от 300 до 300 000 МГц позволяет поразить цели, имеющие даже специальную защиту от поражения электромагнитным импульсом. Проникающее высокочастотное излучение вызывает перегрузку электронных схем, которые в лучшем случае теряют работоспособность на некоторое время, а в худшем - полностью выходят из строя. Чем выше энергия микроволнового импульса, тем большей разрушающей силой обладает оружие, а в некоторых случаях его использование может вызвать физические повреждения критичных узлов, таких, как двигатели и коммутационные устройства, которые находятся под управлением электроники.
У микроволнового оружия есть масса областей применения в военном деле. Оно может стать эффективным оружием против беспилотных аппаратов и роботов, которые в последнее время используются военными все чаще и чаще. Микроволновые пушки относительно небольшой мощности, установленные на кораблях
, самолетах
, танках и другой военной технике, могут стать эффективным средством обороны, парализуя или сбивая с курса летящие ракеты, выводя из строя электронику вражеских транспортных средств
и интеллектуального личного оружия
.
Помимо оборонного характера микроволновое оружие может быть использовано и в качестве наступательного.. Ракеты или беспилотники, оснащенные микроволновыми пушками, будут в состоянии нанести фатальные повреждения аппаратуре первой и более дальних линий обороны противника. Микроволновые лучи смогут поражать вражеские установки радиоэлектронной борьбы, батареи ракет противовоздушной обороны, коммуникации, системы управления и системы военной техники, включая и танки.