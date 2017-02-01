Система SideArm сажает беспилотники, буквально "выхватывая" их из воздуха

Системы короткого взлета и посадки, использующиеся на современных авианосцах, обеспечивают использующей их стороне целый ряд тактических преимуществ. И теперь специалисты Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA планируют перенести все эти возможности на уровень судов меньших размеров и даже специализированных грузовых автомобилей. Данный проект называется SideArm и он является частью более масштабного проекта Aurora Flight Sciences, в рамках которого не так давно была проведена демонстрация системы, в которой все традиционные идеи, используемые на авианосцах, перевернуты буквально с ног на голову.Конечной целью проекта SideArm является создание компактной системы, которая позволяет произвести горизонтальный запуск и безопасную посадку беспилотных летательных аппаратов, весом до 400 килограмм без необходимости использования длинных взлетно-посадочных полос и массивных сооружений. Испытания полномасштабной системы были проведены в декабре 2016 года и она, эта система, превзошла все ожидания, она продемонстрировала способности к безопасной посадке летательных аппаратов, весом до 500 килограмм. А на приведенном ниже видео можно увидеть, как система SideArm справляется с проблемой торможения и "ловли" 181-килограммового аппарата Lockheed Martin Fury, который запускался при помощи дополнительной катапульты.Вся система SideArm умещается в стандартный шестиметровый морской контейнер, что позволяет транспортировать ее множеством видов наземного, водного и воздушного транспорта. А для обслуживания и обеспечения работы установки требуется команда, состоящая всего из четырех человек.Вместо развертывания больших и прочных сетей, используемых в традиционных системах посадки самолетов и беспилотников, в системе SideArm используется висящий на эластичном тросе крюк. Этот крюк ловит за хвостовую часть летящий беспилотник и замедляет его без резкого рывка за счет того, что тележка, к которой прикреплен трос с крюком, катится по направляющему рельсу некоторое расстояние. И в конце системы беспилотник останавливается полностью при помощи маленькой сетки, за которую он цепляется при помощи крючьев, установленных в его носовой части.И в заключении следует отметить, что проект SideArm является также частью программы Tactically Exploited Reconnaissance Node (Tern), в рамках которой ведутся разработки систем запуска и посадки летательных аппаратов, не требующие серьезных переделок морских судов, для которых они и предназначены. За счет своей компактности система SideArm может быть установлена на большом количестве типов морских судов, она должна надежно функционировать в сложных условиях, к примеру, при сильной качке.А в ближайшем будущем руководство управления DARPA собирается выбрать одну из партнерских организаций, которая займется изготовлением "боевого" варианта системы SideArm и ее адаптации для работы с различными типами беспилотных летательных аппаратов.