Создана легкая и прозрачная "броня", поддающаяся восстановлению в полевых условиях

Ученые-химики из Военно-морской Научно-исследовательской лаборатории (U.S. Naval Research Laboratory, NRL) разработали и получили патентное свидетельство на новый тип легкой броневой защиты, изготовленной из прозрачного термопластического эластомера. Использованный материал унаследовал все высокие баллистические характеристики одного из самых стойких видов пуленепробиваемого стекла, а его малая толщина и малый вес позволят сделать более компактными и более легкими средства индивидуальной защиты.Термопластические эластомеры - мягкие, эластичные полимерные материалы, структура которых была изменена определенным образом при помощи физических методов, а не химических. Твердость таких материалов имеет обратимый характер, что позволяет восстанавливать поврежденные области защиты прямо в полевых условиях при помощи достаточно простых методов."Нагревание материала выше точки "размягчения", 100 градусов Цельсия в данном случае, расплавляет маленькие кристаллические структуры, кристаллиты, которые снова объединяются в единое целое после разлома, восстанавливая целостность защитного слоя" - рассказывает доктор Майк Роланд (Dr. Mike Roland), - "Для этого совсем не нужно снимать защиту и помещать ее внутрь печи. Для полного восстановления достаточно прижать к ней металлическую пластину нагревателя, разогретого до нужной температуры. Как показали эксперименты, даже после такой простой обработки в защитной слое остаются лишь незначительные дефекты, не влияющие на его основные параметры".Основной областью применения новой брони, состоящей из чередующихся слоев полимочевины, полиизобутилена и термопластического эластомера, является покрытие поверхности шлемов и элементов бронежилетов, которые после такой обработки приобретают большую прочность и способность к поглощению и перераспределению энергии ударных воздействий."Высокие рассеивающие свойства эластомера не позволяют материалу разрушиться при попадании в него пули или осколка. Область разрушений материала ограничена только лишь точкой непосредственного контакта" - рассказывает Майк Роланд, - "Это проявляется даже в отсутствии видимых повреждений защитного слоя, который может выдержать череду попаданий в одну и туже самую область".