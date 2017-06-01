Создана защитная ткань, способная нейтрализовать боевые химические отравляющие вещества

Как известно, химическое оружие является оружием массового поражения, которое рассеивает в атмосфере боевые отравляющие вещества, которые могут покрыть достаточно большую площадь и послужить причиной гибели огромного количества людей. И если от защиты от химического оружия во время Первой Мировой войны было достаточно противогаза и других простых средств защиты, со современные боевые отравляющие вещества способны за несколько секунд проникать в организм даже через незащищенные участки поверхности кожи человека. Ученые уже достаточно давно работают над средствами защиты от химического оружия
, и одним из разработанных ими новых средств является ткань, способная сама нейтрализовать некоторые виды боевых отравляющих веществ
.
Основой "волшебных" свойств новой защитной ткани являются металлически-органические структуры (metal-organic frameworks, MOF), базирующиеся на цирконии, который выполняет роль катализатора. Такие структуры в порошкообразном виде способны нейтрализовать и, в конечном счете, полностью расщепить различные соединения, входящие в состав химического оружия. Кроме этого, MOF-порошок способен поглощать (сорбировать) некоторые виды отравляющих газов. Однако, практическому применению MOF-соединений препятствует то, что они, эти соединения, не обладают достаточной стабильностью и теряют свои свойства через некоторое время.
Вместо того, чтобы пытаться ввести нестабильный порошок MOF-соединения в ткань, исследователи из университета Северной Каролины разработали технологию выращивания кристаллов непосредственно на поверхности ткани из полипропилена в условиях комнатной температуры. Получив первые образцы такой ткани, ученые подвергли ее испытаниям при помощи вещества DMNP (dimethyl 4-nitrophenyl phosphate), действие которого подобно действию зарина, зомана и других нервно-паралитических веществ. И ткань справилась с этим веществом, попавшим на ее поверхность, полностью нейтрализовав его за пять минут времени.
Пока еще рано говорить о практическом применении новой ткани для изготовления каких-либо защитных средств. Но в недалеком будущем, после доработки данной технологии, эта ткань может быть с успехом использования для изготовления комплектов защитной одежды, которую смогут использовать как солдаты на поле боя, так и работники аварийных служб, производящие работы на местах техногенных катастроф, где в окружающую среду попали токсичные и опасные химические вещества.