Истребитель следующего поколения Gripen E впервые поднимается в воздух
Истребитель следующего поколения Gripen E, созданный шведской компанией Saab, 15 июня 2017 года впервые поднялся в воздух с полосы испытательного аэродрома в Линчепинге, Швеция. Опытный образец Gripen E, многоцелевого истребителя с треугольным крылом, был поднят в воздух летчиком-испытателем Маркусом Вандтом (Marcus Wandt) и во время первого полета, который длился порядка 40 минут, самолет выполнил ряд маневров, во время которых была проверена работоспособность всех его основных систем, включая выпуск и подъем посадочных шасси.
Базой для создания истребителя Gripen E, стоимость которого составляет 85 миллионов долларов, является истребитель предыдущего поколения Gripen C/D. Новый самолет будет выпускаться в двух вариантах - Gripen E и Gripen E/F, которые будут немного отличаться по установленному в них набору авиационной электроники и используемому программному обеспечению. В конструкции самолета использованы унифицированные и универсальные узлы, что позволит быстро производить ремонт и модернизацию. А все оборудование самолета полностью совместимо с действующими стандартами НАТО, в том числе Network Centric Warfare (NCW), с самой современной технологией передачи данных, которая включает в себя использование двойных коммуникационных каналов, спутниковой связи для приема и передачи видео-информации.
Длина истребителя Gripen E составляет 15.2 метра при размахе крыльев 8.6 метра. Максимальный взлетный вес самолета равен 16500 килограммам. Двигатель GE Aviation F414G обеспечивает на 20 процентов большую тягу, нежели двигатель самолета предыдущего поколения. Мощности двигателя нового истребителя достаточно для разгона до скорости в 2 Маха (2 450 км/ч) в крейсерском режиме при полете на большой высоте.
Конструкция истребителя Gripen E имеет 10 консолей, на которые могут быть установлены различные виды вооружения. Самолет может нести ракеты METEOR, AMRAAM, IRIS-T и AIM-9, бомбы JDAM и подвески с автоматическими авиационными пушками. Окружающий мир самолет "видит" при помощи радара AESA, инфракрасного датчика IRST и нескольких пассивных датчиков других типов. Кабина пилота имеет дисплей, проецируемый на ветровое стекло и массу другой электроники, которая управляется компьютером, мощности которого достаточно для обработки больших массивов данных.
Конструкция истребителя Gripen E разработана так, что в боевых условиях на замену любого из узлов или компонентов требуется всего 10 минут, а процедура полной замены двигателя выполняется за один час.
В ближайшем времени специалисты компании Saab продолжат программу летных испытаний истребителя Gripen E. А первые серийные образы таких истребителей начнут сходить с конвейера завода в 2019 году, поступая сразу на вооружение шведских и бразильских ВВС.