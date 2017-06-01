Вертолет-робот VSR700 компании Airbus впервые совершил самостоятельный полет

Руководство известной аэрокосмическй компании Airbus уже давно взяло курс на разработку пассажирских авиалайнеров-роботов, которым не будет требоваться экипаж пилотов. Естественно, появления таких самолетов не стоит ожидать в ближайшем будущем, но специалисты компании уже начали двигаться к этой цели небольшими шагами. И одним из таких первых шагов стал вертолет-робот VSR700 Optionally Piloted Vehicle (OPV), опытный образец которого буквально на днях совершил свой первый самостоятельный полет.Во время первого полета вертолет VSR700 выполнил ряд простых маневров, взлет и посадку, зависание, полет по горизонтали, движение по заданному маршруту. В кабине вертолета в целях подстраховки находился человек-пилот, который имел возможность перехватить на себя управление в случае сбоев в работе многоканальной системы автоматического управления полетом.Вертолет-робот был разработан совместными усилиями специалистов компаний Airbus Helicopters и Helicopteres Guimbal. Последняя компания является производителем вертолетов серии Cabri G2, один из которых и стал основой вертолета-робота VSR700.А окончательный вариант вертолета VSR700 будет способен поднимать в воздух груз, весом 250 килограмм, и оставаться в воздухе в течение 10 часов непрерывно. Первые такие роботы будут выступать в роли палубных тактических беспилотных летательных аппаратов. Благодаря оснащению их различными видами оптических датчиков, морским и наземным радаром, такой вертолет-робот станет идеальным вариантом для выполнения разведывательных миссий ISTAR (Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance).