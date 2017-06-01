XQ-222 и UTAP-22 - одни из самых смертоносных беспилотников, представленных на Парижском авиашоу

На Парижском авиашоу компания Kratos Defense and Security Solutions представила всеобщему вниманию свои последние творения - беспилотные летательные аппараты (unmanned aerial vehicle, UAV) следующего поколения XQ-222 Valkyrie и UTAP-22 Mako. Эти беспилотники могут летать быстрее, выше и дальше, чем большинство современных аппаратов подобного класса, к примеру, MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. По этому и по ряду других параметров беспилотники компании Kratos можно считать самыми смертоносными беспилотниками, представленными в Париже.Аппарат XQ-222 Valkyrie имеет длину 8.85 метра и размах крыльев в 6.1 метра. Двигатель этого беспилотника может разгонять его до скорости в 0.85 Маха (1050 километров в час) и поднять его до высоты 13 700 метров, а запасов топлива у этого аппарата хватает на преодоление дистанции в 8700 километров (4700 морских миль).Второй беспилотник UTAP-22 Mako имеет меньшие размеры, его длина составляет 6.13 метра, а размах крыльев - 3.2 метра. Но за счет этого он значительно выигрывает у своего большего "собрата" по скорости. Он способен разгоняться до скорости 0.91 Маха (1120 километров в час) и подниматься на высоту 15 200 метров. Но в его баках находится меньший запас топлива и дальность действия этого летательного аппарата составляет всего 2600 километров (1400 морских миль).Системы управления обоими беспилотными летательными аппаратами практически идентичны и обладают одинаковым набором функций. Аппараты могут действовать полностью самостоятельно, в составе многочисленной группы таких аппаратов или выступать в качестве ведомых самолетов, пилотируемых живым человеком-пилотом. Относительно низкая стоимость каждого аппарата, порядка трех миллионов долларов, позволит объединять их и использовать многочисленные группы, которые смогут внести сильные коррективы в тактику ведения войны в воздухе.Во время Парижского авиашоу оба беспилотника, XQ-222 и UTAP-22, не будут пониматься в воздух. Однако, летные испытания беспилотника UTAP-22 Mako уже проводятся в районе одного из полигонов в Калифорнии, а летные испытания аппарата XQ-222 Valkyrie намечены на 2018 год.