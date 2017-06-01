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SkEye - камера с миллиардом пикселей, "глаз" которой с высоты охватывает площадь 80 квадратных километров

Камера SkEye


На Парижском авиашоу, которое будет проходить на следующей неделе, израильская компания Elbit Systems проведет первую публичную демонстрацию своей новой системы наблюдения SkEye Wide-Area Persistent Surveillance. Камеру SkEye можно с чистой совестью назвать прорывом в области технологий авиационного наблюдения, "небесный глаз" этой камеры, имеющей разрешение в один миллиард пикселей, способен с высоты охватить площадь 80 квадратных километров, передавая данные в режиме реального времени.

Система SkEye может быть установлена на пилотируемых самолетах различных классов и на беспилотных летательных аппаратах (Unmanned Aircraft Systems, UAS) большого класса. И такие камеры используются в вооруженных силах, по крайней мере, двух стран на протяжении нескольких лет.

Система SkEye охватывает и производит запись происходящего на площади, гораздо большей площади охвата обычной системы Visual Intelligence (VISINT), которая устанавливается на большинстве беспилотников. В случае необходимости камера может делать снимки или производить запись в более высоком качестве происходящего только в отдельно взятой области.

Данные с электронно-оптических датчиков передаются на встроенную систему предварительной обработки изображений и сохраняются в локальном хранилище. После этого поток обработанных данных передается в наземный Центр контроля и управления, где эти данные укладываются в специализированное облачное хранилище.

В состав облачной системы входит компьютер, обеспечивающий совместный доступ к полученным данным. Минимальная конфигурация этой системы позволяет обращаться к данным одновременно 10 операторам, каждый из которых может просматривать по десять различных областей, проматывая видео вперед или назад или фиксируя его на определенном кадре. Помимо этого, в программную среду системы SkEye встроены функции экстренной сигнализации, которая срабатывает, когда в поле зрения камеры попадают определенные объекты или события.




Ключевые слова:
SkEye, Elbit Systems, Камера, Беспилотник, Наблюдение, Разрешающая, Способность, Площадь, Поверхность

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