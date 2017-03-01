Беспилотники будут выступать в роли аварийных или дополнительных "вышек" сотовой связи

Во время различных стихийных бедствий и других непредвиденных ситуаций наличие и качество мобильной связи может стать тем фактором, от которого зависит не одна человеческая жизнь. Однако, вышки сотовой связи никак нельзя назвать самыми прочными сооружениями и, как правило, они разрушаются и выходят из строя в числе первых объектов человеческой инфраструктуры. Решение этой проблем удалось найти специалистам американской коммуникационной компании AT&T, совсем недавно они завершили испытания беспилотных летательных аппаратов, оснащенных всем необходимым оборудованием, которые обеспечили, пусть и на короткое время, LTE-покрытие в одной из "мертвых зон".Использованные летательные аппараты получили название COWS (Cell-on-Wings) и имеющаяся сейчас группа таких беспилотников способна обеспечить покрытие, площадь которого эквивалентна площади нескольких футбольных полей. А в конце реализации данной программы должна быть создана более многочисленная группа летательных аппаратов, оснащенная более совершенным оборудование и способная обеспечить покрытие на площади в 100 квадратных километров.Проведенные испытания заключались в следующем - в область одного из слепых пятне была доставлена мобильная сотовая станция Cell on Light Truck (COLT), которая обеспечивала связь с удаленной базовой станцией. Затем в воздух была поднята группа беспилотников COWS, после чего было отключено вещание станции COLT. Система автоматически переключилась на оборудование COWS и по мере набора беспилотниками заданной высоты и их удаления друг от друга зона покрытия постепенно увеличилась.Вполне вероятно, что до достижения конечной цели данной программы пройдет не так уж и мало времени. Ведь возможности современных беспилотных аппаратов позволяют им продержаться в воздухе на протяжении всего 10-15 минут. Кроме этого, каждый аппарат может подниматься на высоту, с которой размер "пятна" зоны обеспечиваемого им покрытия составляет около 30 метров.Тем не менее, у данного проекта имеется огромный потенциал в будущем. Не стоит и сомневаться, что в недалеком будущем появятся новые типы более емких аккумуляторных батарей или другие источники, к примеру, ячейки топливных элементов, которые будут способны обеспечить длительное пребывание беспилотника в воздухе и параллельное снабжение энергией коммуникационного оборудования. Более того, в том виде, в котором она уже существует сейчас, систему можно применять в случаях, когда возникает необходимость в резком увеличении пропускной способности сети сотовой связи. А происходит это, как правило, во время проведения концертов и других мероприятий, на которых присутствует большое количество людей.