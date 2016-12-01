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 |  | Сегодня, 06:35 | Нанотехнологии

Ученые создали самые тонкие электрические "провода", имеющие толщину в три атома

Нанопроводники


Ученые-физики из Стэнфордского университета и Национальной лаборатории линейных ускорителей SLAC разработали метод синтеза того, что можно считать самым тонким на свете электрическим проводником. Новый метод, позволяющий производить нанопроводники, толщиной всего в три атома, может в будущем использоваться при производстве токопроводящих тканей, в создании оптоэлектронных устройств и даже сверхпроводящих материалов, которые проводят электрический ток без потерь при комнатной температуре.

"Сырьем" для производства нанопроводников являются так называемые алмазоиды (diamondoids), соединения состоящие из углерода и водорода, которые в изобилии встречаются в углеродосодержащих жидкостях, нефти, к примеру. Эти крошечные молекулы были выделены исследователями, и к каждой молекуле был присоединении атом железа при помощи определенной химической реакции.

Синтез нанопроводника


Синтез нанопроводников производился в среде раствора, содержащего атомы меди и серы в качестве катализатора процесса. А собственно процесс протекал под воздействием сил Ван-дер-Ваальса, сил, которые определяют силы притяжения или отталкивания между молекулами различных типов.

"Подобно блокам конструктора LEGO, модифицированные алмазоиды совмещались друг с другом строго определенным способом, который определен их размером и формой" - рассказывает Фей Ху Ли (Fei Hua Li), исследователь из Стэнфордского университета, - "Атомы меди и серы соединялись с каждым алмазоидом и формировали ядро нанопроводника, которое было окружено "изолирующим слоем" собственно из алмазоидов".

Структура нанопроводника


Данные исследования являются продолжением предыдущих исследований, в ходе которых в свое время ученым из Стэнфорда удалось создать диод из алмазоидов и молекулы фуллерена. А дальнейшие работы в данном направлении позволят при помощи такой же технологии создавать нанопроводники не на основе только атомов меди, а на основе атомов цинка, железа, серебра и других материалов.

"Нанопроводники на основе цинка можно будет вплести в ткань, превратив ее в генератор, вырабатывающий электричество" - рассказывает Николас Мелош (Nicholas Melosh), - "А собственно разработанный нами метод представляет собой нечто вроде универсального набора инструментов, при помощи которого мы можем создавать множество новых материалов со строго заданными электронными, оптическими и физическими свойствами".




Ключевые слова:
Нанопроводник, Метод, Синтез, Толщина, Атом, Углерод, Железо, Сера, Медь, Алмазоид

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