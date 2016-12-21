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 |  | Вчера, 08:18 | Нанотехнологии

Ученые создали самого маленького снеговика на свете

Кварцевый снеговик


По мере приближения рождественских и новогодних праздников каждый из людей выражает свое отношение к этому в меру своих возможностей и предпочтений. Также меру своих возможностей поступили ученые из Лаборатории нанопроизводства Западного университета в Онтарио, Канада. Используя находящееся в их распоряжении оборудование они создали самого маленького в мире на сегодняшний день снеговика. Для того, чтобы получить возможность его рассмотреть, требуется ни много, ни мало, а целый электронный микроскоп, ведь высота этого снеговика составляет всего три микрона (0.003 миллиметра). Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 75 до 120 микрон.

Кварцевый снеговик #2


Несмотря на название "снеговик", эта крошечная фигурка изготовлена отнюдь не из снега. Она состоит из трех кварцевых сфер, диаметром 0.9 микрона, изготовленных и скрепленных между собой при помощи технологии электронно-лучевой литографии. Глаза и улыбающийся рот снеговика были вырезаны при помощи сфокусированного луча ионов, а руки и нос фигурки были изготовлены из платины так же при помощи ионного луча.

Следует отметить, что эта фигурка снеговика была создана учеными при отработке некоторых из новых технологий нанопроизводства. А результат этой работы, фигурка снеговика, стала самой маленькой фигуркой на сегодняшний день, сместив с "пьедестала почета" предыдущего обладателя рекорда, также крошечного снеговика, высота которого составляла 0.01 миллиметра, и который был создан в 2009 году учеными из Великобритании.




Ключевые слова:
Снеговик, Высота, Кварц, Сфера, Электрон, Луч, Литография, Ион, Нанопроизводство, Технологии

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