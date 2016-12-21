Ученые создали самого маленького снеговика на свете

По мере приближения рождественских и новогодних праздников каждый из людей выражает свое отношение к этому в меру своих возможностей и предпочтений. Также меру своих возможностей поступили ученые из Лаборатории нанопроизводства Западного университета в Онтарио, Канада. Используя находящееся в их распоряжении оборудование они создали самого маленького в мире на сегодняшний день снеговика. Для того, чтобы получить возможность его рассмотреть, требуется ни много, ни мало, а целый электронный микроскоп, ведь высота этого снеговика составляет всего три микрона (0.003 миллиметра). Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет от 75 до 120 микрон.Несмотря на название "снеговик", эта крошечная фигурка изготовлена отнюдь не из снега. Она состоит из трех кварцевых сфер, диаметром 0.9 микрона, изготовленных и скрепленных между собой при помощи технологии электронно-лучевой литографии. Глаза и улыбающийся рот снеговика были вырезаны при помощи сфокусированного луча ионов, а руки и нос фигурки были изготовлены из платины так же при помощи ионного луча.Следует отметить, что эта фигурка снеговика была создана учеными при отработке некоторых из новых технологий нанопроизводства. А результат этой работы, фигурка снеговика, стала самой маленькой фигуркой на сегодняшний день, сместив с "пьедестала почета" предыдущего обладателя рекорда, также крошечного снеговика, высота которого составляла 0.01 миллиметра, и который был создан в 2009 году учеными из Великобритании.