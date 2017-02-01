Создана многоразовая нанобумага, на которой можно писать при помощи света и которая выдерживает 80 циклов стирания
Для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую веществами, используемыми в струйной и лазерной печати, а так же для того, чтобы способствовать уменьшению вырубки лесных насаждений, группа ученых из Шаньдунского университета, Китай, Калифорнийского университета в Риверсайде и Национальной лаборатория имени Лоуренса в Беркли разработала новый тип нанобумаги, на которой можно писать при помощи света, которая может быть стерта и использована повторно до 80 раз. В данном изобретении используются специальные наночастицы, способные изменять свой цвет под воздействием света, а тонкие покрытия, содержащие такие наночастицы, могут быть нанесены на поверхности объектов из различных материалов.
Использованные в бумаге наночастицы меняют свой цвет под воздействием ультрафиолетового света определенной длины волны и яркости. А процесс стирания бумаги заключается в ее нагреве до температуры в 120 градусов Цельсия. И если для основы бумаги использовать более термостойкий и надежный, нежели нынешний, материал, то она сможет служить практически вечно.
"Нам удалось разработать новый класс фотоматериала, обратимо изменяющего свой цвет под воздействием света. И в качестве демонстрации возможностей этого материала мы создали образцы перезаписываемой бумаги, которую можно использовать много раз и для печати на которой не требуется никаких чернил или тонера" - рассказывает Ядонг Йин (Yadong Yin), профессор из Калифорнийского университета, - "Данное изобретение имеет массу достоинств экономического и экологического плана, оно позволит нам избавиться от необходимости утилизации и переработки миллионов тонн отработанной бумаги".
При чтении всего написанного выше возникает резонный вопрос, а почему бы не использовать вторичную бумагу? Однако, химикаты, используемые для удаления чернил и повторного отбеливания являются источником еще большего загрязнения окружающей среды, нежели химикаты, используемые для производства первичной бумаги. Кроме этого, процесс переработки ненужной бумаги достаточно дорог, что повышает стоимость конечного продукта. И именно поэтому около 40 процентов отработанной бумаги не перерабатывается, а закапывается в землю с остальным мусором.
Новая многоразовая бумага является отличным решением перечисленных проблем в местах, где напечатанная на бумаге информация сохраняет свою актуальность только в течение короткого срока. Ее можно использовать для написания от руки при помощи специального светового пера, а принтеры и плоттеры, печатающие на такой бумаге, будут намного проще и дешевле традиционных устройств, использующих тонер или чернила.
"Мы полагаем, что перезаписываемая бумага может быть успешно использована для изготовления газет, журналов, рекламных плакатов и другой печатной продукции, информация на которой имеет малый срок актуальности" - рассказывает Ядонг Йин, - "Кроме бумаги, такую технологию можно использовать и во множестве других областей, к примеру, в различных датчиках, индикаторах сроков годности продуктов и многого другого".