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Ученым впервые удалось запечатлеть на видео процесс роста углеродных нанотрубок

Рост углеродных нанотрубок


Впервые в истории науки учеными из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL), Национальной лаборатории Брукхейвена (Brookhaven National Laboratory, BNL) и Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) удалось запечатлеть на видео процесс роста углеродных нанотрубок и упорядочивания их положения друг относительно друга. Понимание того, как ведут себя нанотрубки во время роста, позволит рассчитать процессы изготовления наноструктурированных материалов, которые можно использовать в аккумуляторах и суперконденсаторах следующего поколения, электронных проводниках, разделительных мембранах, тканях и т.п.

Для того, чтобы заснять процесс роста нанотрубок, ученые использовали просвечивающий электронный микроскоп (Environmental Transmission Electron Microscope, ETEM), совмещенный с камерой, способной снимать со скоростью тысячи кадров в секунду. Именно такая скорость и позволила запечатлеть весьма быстротекущие процессы, которые определяют параметры роста нанотрубок и образования других более сложных наноструктур.

Одним из впервые обнаруженных явлений является то, что "механическая конкуренция" соседних нанотрубок способствует их самовыравниванию, одновременно замедляя и ограничивая рост нанотрубок. "Такие знания позволят нам разработать ряд условий для производства сверхплотных материалов на основе углеродных нанотрубок" - рассказывает Эрик Мешот (Eric Meshot), ведущий ученый из LLNL, - "А эти материалы станут основой новых технологий и устройств, которые смогут изменить нашу с вами жизнь в будущем".





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Нанотрубки, Процесс, Рост, Упорядочивание, Структура, Видео, Электронный, Микроскоп, Камера, Скорость

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 11:34
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 956
    Видео напомнило личинок комара - мотыль, Гг wink
    "Верной дорогой идете, товарищи!..."


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