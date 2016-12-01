Машины-монстры: 250-метровая башня, предназначенная для испытаний скоростных лифтов нового типа

В теле башни, на строительство которой было затрачено более 43 миллионов американских долларов, проложено 12 лифтовых шахт, по которым могут двигаться лифты со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час). Однако, руководство компании Thyssenkrupp планирует использовать возможности этой башни для испытаний лифтовой системы нового типа, известной под названием MULTI. Эта новая система лишена традиционных для лифтов тросов и электрических кабелей, а кабины лифтов могут двигаться не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной.
Использование лифтовой системы MULTI позволит сократить пространство внутри здания, требующееся для лифтов, минимум на 40 процентов. Это, согласно мнению руководства компании Thyssenkrupp, имеет весьма важное значение в странах Ближнего Востока и Азии, где земельные площади в больших городах становятся все большим и большим дефицитом, а здания неуклонно растут в высоту.
Ожидается, что новая испытательная башня будет запущена в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, на высоте 232 метров на ней оборудована круговая обзорная площадка, которая является самой высокой обзорной площадкой в Германии.
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