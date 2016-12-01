 |  | Сегодня, 06:35 | Новости науки и техники

Машины-монстры: 250-метровая башня, предназначенная для испытаний скоростных лифтов нового типа

Испытательная башня


Это сооружение выглядит весьма внушительно и людям, которые собираются там работать, потребуется обладание изрядной долей храбрости. Эта башня, высота которой составляет 246 метров, располагается в Роттвайле (Rottweil) в юго-западной части Германии, и она будет использоваться специалистами компании Thyssenkrupp Elevator для испытаний высокоскоростных лифтовых систем нового типа.

Лифтовая шахта


В теле башни, на строительство которой было затрачено более 43 миллионов американских долларов, проложено 12 лифтовых шахт, по которым могут двигаться лифты со скоростью 18 метров в секунду (65 километров в час). Однако, руководство компании Thyssenkrupp планирует использовать возможности этой башни для испытаний лифтовой системы нового типа, известной под названием MULTI. Эта новая система лишена традиционных для лифтов тросов и электрических кабелей, а кабины лифтов могут двигаться не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной.

Испытательная башня #2


Использование лифтовой системы MULTI позволит сократить пространство внутри здания, требующееся для лифтов, минимум на 40 процентов. Это, согласно мнению руководства компании Thyssenkrupp, имеет весьма важное значение в странах Ближнего Востока и Азии, где земельные площади в больших городах становятся все большим и большим дефицитом, а здания неуклонно растут в высоту.

Верхушка башни


Ожидается, что новая испытательная башня будет запущена в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, на высоте 232 метров на ней оборудована круговая обзорная площадка, которая является самой высокой обзорной площадкой в Германии.

Испытательная башня #3


Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.





Ключевые слова:
Машины, Монстры, Башня, Высота, Лифт, Шахта, испытания, Скорость, Thyssenkrupp, MULTI

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Hitachi заканчивает строительство самой высокой в мире башни для испытаний ...
  • Компания ThyssenKrupp представляет концепт революционного лифта, способного ...
  • Машины-монстры: Самое высокое в мире сооружение из конструктора Lego - 32-м ...
  • Машины-монстры: Самый быстрый в мире лифт, способный двигаться со скоростью ...
  • Компания Hitachi начала монтаж самых быстрых в мире лифтов, развивающих ско ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009