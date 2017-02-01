 |  | Сегодня, 06:06 | Новости науки и техники

Результаты последних исследований указывают на то, что мы все же живем в "голографическом варианте" Вселенной

Космический микроволновый фон


Группа ученых из области теоретической физики и астрофизики, в которую вошли ученые из университета Саутгемптона (Великобритания), университета Ватерлоо (Канада), института Периметра (Канада), INFN, Лечче (Италия) и университета Саленто (Италия), утверждают, что их последние наблюдения и исследования содержат убедительные доказательства тому, что окружающая нас Вселенная на самом беле является огромной и сложной голограммой. В своих исследованиях эти ученые произвели анализ нарушений и неравномерностей структуры микроволнового космического фона, который является "эхом" Большого Взрыва. И этот анализ выявил некоторые вещи, которые невозможно объяснить с точки зрения традиционной физики, существующих космологических моделей, и которые достаточно хорошо укладываются в теорию "голографической Вселенной".

В данной статье мы не будем приводить ни фактов, обнаруженных учеными, ни их расчеты и выводы, они очень сложны, специфичны и для того, чтобы понять все это человеку потребуется не самая низшая ученая степень в области физики, математики и астрофизики. А те, кому могут быть интересны данные материалы, могут ознакомиться с ними на страницах онлайн-журнала Physical Review Letters.

Теория "голографической Вселенной" зародилась в 1990-х годах, она говорит о том, что все три пространственных измерения и время заключены в двухмерной плоскости границы Вселенной. "Предположите, что все, что вы видите и ощущаете в окружающем вас трехмерном пространстве фактически заключено в некоей двухмерной плоскости" - объясняет Костас Скендерис (Kostas Skenderis), профессор математических наук из университета Саутгемптона, - "Эта идея подобна принципу, лежащему в основе создания обычных голограмм, где информация о трехмерном изображении заключена внутри условно плоской двухмерной области. Однако в данном случае в этой плоскости закодировано не просто изображение, а целая Вселенная".

Модель голографической Вселенной


Пример, приведенный профессором Скендерисом, не очень понятен, от себя мы добавим, что это все походит на просмотр фильма в 3D-кинотеатре, где картины, имеющие высоту, ширину и, главное, глубину, проецируются особым образом с двухмерного плоского экрана. Различие со всеми приведенными примерами составляет лишь то, что, находясь внутри "вселенской голограммы", мы можем прикасаться к объектам, которые для нас с вами кажутся абсолютно реальными.

В последнее десятилетие некоторые из научных открытий и достижений техники позволили ученым собрать огромное количество данных, скрытых в "белом шуме" космического микроволнового фона, который является трансформировавшимся светом, появившимся в момент возникновения Вселенной. Используя эту информацию, ученые нашли множество особенностей и неравномерностей, наличие которых объясняется уравнениями из квантовой теории. И самым удивительным стало то, что при помощи самых простых постулатов квантовой теории можно объяснить почти все необычные эффекты и явления в наблюдениях за самым ранним периодом существования Вселенной.

"Идея голограммы является огромным шагом на пути не только к пониманию структуры нынешней Вселенной, но и особенностей процесса ее возникновения. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна очень хорошо объясняет все, происходящее во Вселенной на самом большом масштабе" - рассказывает профессор Скендерис, - "Но эта теория начинает "отчаянно хромать" при попытках изучения процессов, происходящих на квантовом уровне. Ученые пытались в течение нескольких десятилетий связать воедино теорию Эйнштейна, квантовую теорию и гравитацию, но лишь теория "голографической Вселенной" допускает провести такую связь в нынешнее время".

Ученые рассчитывают, что найденные ими доказательства помогут им развить дальше теорию "голографической Вселенной", в которой будут содержаться ответы на вопросы касательно возникновения таких категорий, как "пространство", "время", "материя" и касательно самых ранних этапов существования Вселенной.




Ключевые слова:
Квантовая, Теория, Материя, Пространство, Время, Голограмма, Вселенная, Измерение, Шум, Микроволновый, Космический, Фон

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:03
    #1 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 148
    по-моему, термин "голография" только сбивает здесь с толку. во-первых, была очередной раз подтверждена неполнота существующих космологических теорий вселенной. прежде всего, основанных на ОТО и различных вариациях. ОТО - неполная и неточная теория, которая много чего не может объяснить. это понятно. во-вторых, подтверждена возможность создания теории всего (=теории квантовой гравитации, объединяющей ОТО и КМ) на основе базовых принципов теории квантовой информации, используемых в теории струн, петлевой квантовой гравитации, причинной динамической триангуляции и т.д.

    наши представления об окружающем нас мире (и о самих себе!), в корне, неверны и неполны. это давно понятно. грядет очередная революция в физике, которая перевернет все наши нынешние представления обо всем гораздо более радикально и мощно, чем это сделали, вместе взятые, ОТО и КМ в 20-ом веке..


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