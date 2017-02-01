 |  | Сегодня, 06:06 | Новости науки и техники, Энергетика

Создана технология беспроводной передачи энергии, способная охватить объем целого помещения

Система беспроводной передачи энергии


Новая технология, разработанная сотрудниками подразделения Disney Research, позволяет передавать энергию беспроводным способом, охватывая объем достаточно большого помещения. Это, в свою очередь, позволит запитывать и подзаряжать батареи электронных устройств так же просто, как и подключать их к беспроводным сетям Wi-Fi, что избавляет людей от необходимости использования электрических проводов и зарядных устройств.

Работоспособность новой технологии, получившей название квазистатического объемного резонанса (quasistatic cavity resonance, QSCR), была продемонстрирована на примере специально построенного в лаборатории помещения, размером 5 на 5 метров. Сделанные замеры показали, что генерируемое системой магнитное поле равномерно заполняет весь объем пространства комнаты, позволяя одновременно заряжать мобильные телефоны, зажигать лампочки и крутить вентиляторы, находящиеся в любой точке.

Основой технологии QSCR являются электрические токи, циркулирующие по металлизированным стенам, потолку и полу помещения. Эти токи и являются источником магнитных полей, пронизывающих все помещение. Магнитные поля индуцируют в катушках, подключенных к электронным устройствам и настроенным на резонансную частоту поля, электрические токи, заряжающие аккумуляторные батареи. А потенциально опасная для людей электрическая составляющая электромагнитного поля подавляется при помощи дискретных конденсаторов, включенных в "колебательный контур" комнаты.

"Наши расчеты показывают, что подобным образом мы можем передать до 1.9 кВт энергии, вписываясь, при этом, в рамки ограничений, наложенных Федеральной комиссией по электробезопасности" - рассказывает Мэтью Дж. Чабалько (Matthew J. Chabalko), один из исследователей, - "А такой мощности хватит для одновременной зарядки батарей 320 обычных смартфонов".

Система беспроводной передачи энергии #2


Демонстрационная "комната" имеет стены, потолок и пол, изготовленные из алюминиевых листов, закрепленных на алюминиевом каркасе. Посередине комнаты установлен медный столб, играющий роль противоположного полюса колебательного контура. Посередине столба сделан тонкий зазор, внутри которого установлены конденсаторы и другие компоненты, подавляющие электрическую составляющую генерируемого электромагнитного поля.

"Именно эти конденсаторы определяют резонансную частоту системы и подавляют электрические поля" - объясняет Чабалько, - "Частота работы системы находится в пределах одного мегагерца и все устройства, настроенные на эту частоту, могут получать энергию вне зависимости от их положения внутри комнаты. Оставшееся магнитное поле за счет своей равномерности не взаимодействует с предметами, изготовленными из обычных материалов, что делает систему безопасной для всего окружающего".

Несмотря на то, что демонстрационная комната была построена с использованием особых материалов, данная технология может быть в будущем модернизирована так, что для ее работы будет достаточно лишь покраски стен специальной токопроводящей краской или развешивания по стенам специальных панелей. А для покрытия системой помещений больших объемов можно будет устанавливать в них по нескольку медных полюсов, которые обеспечат равномерность создаваемого магнитного поля.




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Система, Беспроводная, Передача, Энергия, Зарядка, Аккумулятор, Колебательный, Контур, Частота, Полюс, Комната, Объем

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Сегодня, 12:29
    #1 Написал: Deepsoul

    Публикаций: 0
    Комментариев: 5
    Жить и даже просто временно находиться в такой комнате я бы не стал. В любом случае в теле человека будет индуцироваться переменный высокочастотный электрический ток, а как он будет влиять на мозг - пусть другие проверяют
        
    Сегодня, 19:24
    #2 Написал: prototip

    Публикаций: 0
    Комментариев: 26
    И я бы жить и работать не стал. Еще один момент. Все бьются за экологию, но эта система будет иметь ниже кпд чем передача по проводам. Львиная доля энергии будет уходить на лево. в чем прогресс уважаемые изобретатели? Развивать лень, дойти до розетки?
        
    Сегодня, 20:31
    #3 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 955
    Слишком геморно в исполнении, чтобы вскоре было востребовано потребителем. К тому же, действительно, не доказана безопасность долгого нахождения человека в таком помещении.


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    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Сегодня, 21:36
    #4 Написал: korvindeson

    Публикаций: 0
    Комментариев: 6
    Что все выступают на технологию? Понятно что пока не айс, но если такие вещи не строить, то как в итоге получить что-то стоящее?
        

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