Специалисты НАСА готовятся к созданию самого холодного места во всей Вселенной

В августе этого лета коробка, размером с половину стиральной машины, отправится в путешествие на борт Международной Космической Станции в рамках миссии CRS-12. компании SpaceX. Лазеры, вакуумное оборудование и электромагнитный "нож", находящиеся внутри этой коробки, будут использоваться для отбора энергии у частиц разреженного газа до тех пор, пока эти частицы не станут практически неподвижными. Этот набор инструментов получил название Cold Atom Laboratory (CAL)
, он был разработан специалистами Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory), которые сейчас проводят заключительные этапы сборки и тестирования этой установки.
Набор инструментов, входящих в состав лаборатории CAL, был разработан для охлаждения атомов газа до температуры в одну миллиардную часть градуса выше температуры абсолютного ноля. Это более чем в миллион раз холоднее, чем средняя температура в глубинах космического пространства.
Охлажденные атомы газа, находящиеся в рабочей камере установки CAL, сформируют особое состояние материи, известное под названием конденсата Бозе-Эйнштейна. Когда материя переходит в такое состояние, то законы традиционной физики перестают действовать по отношению к ней, в безраздельную власть вступают законы квантовой физики и материю можно рассматривать как совокупность волновых функций, а не совокупность элементарных частиц. И, следует отметить, что эта таинственная волновая форма материи никогда еще не наблюдалась при столь низких температурах, какие будут достигнуты внутри установки CAL.
Конденсат Бозе-Эйнштейна используется достаточно часто учеными, ведущими исследования в области квантовой физики. Однако земная гравитация заставляет атомы конденсата постоянно перемещаться в сторону Земли, что ограничивает время существования материи в этом экзотическом состоянии долями секунды. Однако в космосе, на борту космической станции, сверхохлажденные атомы будут находиться в условиях нулевой гравитации, что даст ученым больше времени для проведения различных экспериментов. Ожидается, что время существования конденсата Бозе-Эйнштейна внутри установки CAL составит от 5 до 10 секунд, а дальнейшие усовершенствования используемых при этом технологий позволят увеличить время до сотен секунд.
Пользоваться возможностями установки CAL будут пять научных групп, в одну из которых входит Эрик Корнелл (Eric Cornell), ученый из Колорадского университета в Боулдере и Национального института стандартов и технологий. Эрик Корнелл является одним из Лауреатов Нобелевской премии по физике, которой он удостоился за получение в 1995 году в лаборатории первых в истории образцов конденсата Бозе-Эйнштейна.
В настоящее время установка Cold Atom Laboratory находится в стадии ее тестирования, по завершению которого она будет упакована надлежащим образом и отправлена на космодром на мысе Канаверал. А эксперименты, которые будут проведены в космосе с ее помощью, могут дать результаты, которые окажут огромное влияние на ряд технологий, используемых в квантовых вычислительных системах, в атомных часах и т.п.