Создана новая карта распределения темной материи, имеющая самую высокую разрешающую способность на сегодняшний день

Международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Йельского университета, произвела на свет новую карту распределения таинственной темной материи
, имеющую самую высокую разрешающую способность на сегодняшний день. Данные этой карты предоставляют ученым массу новых возможностей для изучения холодной темной материи, состоящей из пассивных частиц неизвестной пока природы, на долю которой приходится большая часть
от общего количества материи во всей Вселенной.
Вышеупомянутая карта была составлена на основе данных обзора Frontier Fields, выполненного при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope. В основе всего этого лежали наблюдения за тремя скоплениями галактик, которые действуют подобно космическим линзам и позволяют ученым рассматривать отдаленные части древней Вселенной за счет эффекта так называемых гравитационных линз.
"Данные, собранные при помощи этих трех космических линз, позволили нам составить столь подробную карту распределения темной материи в скоплениях галактик, что на ней видны даже очень незначительные детали" - рассказывает Прийямвада Натарахан (Priyamvada Natarajan), глава группы, занимавшейся обработкой и анализом снимков от телескопа Hubble, - "Мы нанесли на карту абсолютно все скопления темной материи, которые нам позволило обнаружить качество имеющихся снимков. И получившаяся у нас карта имеет самую высокую разрешающую способность на сегодняшний день".
Ученые полагают, что темная материя состоит из неких частиц, которые не отражают, ни поглощают ни один из видов электромагнитного излучения, включая свет. Влияние этих частиц на окружающий мир проявляется только в гравитационном плане, и именно это влияние является тем "клеем", который связывает воедино и удерживает отдельные элементы самых больших космических объектов, галактик и скопления галактик. Ученые уже достаточно давно ведут "охоту" за частицами темной материи
. Но все эти усилия пока еще не принесли результатов, хотя у ученых имеется несколько кандидатов
на "должность" частиц темной материи.
Карта распределения темной материи была составлена путем анализа данных об искажении света от далеких космических объектов, траектория движения которого была искажена гравитационными силами скоплений галактик. И, что является самым значимым, это то, что полученная экспериментальным путем карта соответствует результатам компьютерного моделирования, учитывающего все аспекты и особенности движения скоплений холодной темной материи, которая перемещается со скоростью, гораздо более медленной, нежели скорость света.
Модель, данные которой использовались для сравнения с данными созданной карты, называется "Illustris". Данная модель обеспечивает высокую разрешающую способность ее конечных результатов и она уже не один раз использовалась учеными для проверки и подтверждения некоторых открытий и теорий, связанных с особенностями формирования структуры Вселенной.