Создана система контроля и высокоточного отслеживания перемещений насекомых-киборгов
В свое время мы рассказывали нашим читателям, что исследователям из университета Северной Каролины удалось превратить обыкновенных тараканов в киборгов, в биороботов, способных действовать при помощи дистанционного управления. Такие биороботы могут быть использованы для исследований зданий и сооружений, поврежденных в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф, они могут помочь в составлении карт внутренних помещений, куда не могут проникнуть люди, и в поиске выживших в этих помещениях. Однако, для того, чтобы такая система могла работать на практике, наличия только насекомых-киборгов недостаточно, для этого потребуется как минимум система, позволяющая с достаточно высокой точностью дистанционно отслеживать все перемещения биороботов по неизведанной территории.
Первым этапом разработки системы отслеживания перемещений и контроля стали визуальные наблюдения за перемещениями насекомых и сравнение результатов этих наблюдений с данными, собранными инерционными датчиками, установленными на биороботах. Данное сравнение показало, что такой метод обеспечивает приемлемую степень точности определения положения насекомого в любой момент времени.
Вторым этапом исследований стали поиски вопросов на несколько более важных вопросов: как далеко могут перемещаться насекомые?, как быстро они это делают?, и насколько эффективными оказываются их действия в том случае, когда они перемещаются самостоятельно без какого либо внешнего контроля и управления? Для того, чтобы получить ответы, исследователи поместили тараканов-киборгов в небольшое круглое помещение. Некоторым из насекомых позволили перемещаться самостоятельно, а другим передавали команды, заставляющие их двигаться случайным хаотичным способом.
Наблюдения за поведением насекомых показали, что неконтролируемые насекомые предпочитали двигаться по кругу вдоль стены. Но биороботы, получавшие случайный набор команд для перемещения, двигались быстрее и действовали эффективней, преодолев по открытому пространству расстояние от одной стены к другой минимум по пять раз.
"Мы выяснили, что при помощи возбуждения определенных участков нервной системы мы можем управлять поведением таракана и можем заставить его переместиться из одной точки в другую" - рассказывает Алпер Бозкерт (Alper Bozkurt), один из исследователей, - "Комбинируя такую технологию с естественными инстинктами насекомых, мы сможем обеспечить достаточно качественное изучение окружающего пространства при помощи крошечных устройств, установленных на каждом насекомом".
"В ходе исследований нами была получена информация о том, как заставить биороботов провести исследования пространства более быстро и более целенаправленно" - рассказывает Эдгар Лобэтон (Edgar Lobaton), - "Это имеет огромное значение с учетом того, что в некоторых сложных ситуациях счет времени идет буквально на минуты и секунды. И от этого может зависеть жизнь множества людей".