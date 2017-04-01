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Сверхчистые кристаллы алмаза позволяют объединить в один мощный луч лучи нескольких лазеров

Объединение лучей лазеров в кристалле алмаза


Группа ученых из университета Маккуори (Macquarie University), Австралия, продемонстрировала способ умножения мощности луча лазерного света при помощи сверхчистого кристалла алмаза. Этот кристалл позволяет сложить в один интенсивный луч лучи нескольких менее мощных лазеров, и все это сильно напоминает технологию, использованную в космической боевой станции "Звезда Смерти" из серии фильмов "Звездные Войны", которая уже больше не является исключительно предметом научной фантастики. У данного достижения уже прямо сейчас имеется несколько областей практического применения, начиная от военных технологий, экспериментальной физики, термоядерной энергетики и заканчивая областью космических лазерных коммуникаций.

Как уже упоминалось немного выше, ключевым моментом новой технологии является сверхчистый кристалл алмаза, обладающий так называемой осью конвергенции. Оптические свойства такого кристалла заставляют несколько интенсивных лучей лазерного света изменить траекторию и передать энергию в заданном направлении, не подвергаясь, при этом, существенным искажениям, приводящим к рассеиванию мощности.

"Наше открытие имеет очень важное значение для бурно развивающейся области лазерных технологий" - рассказывает доктор Аарон Маккей (Dr Aaron McKay), - "Дальнейшее увеличение мощности лазерных систем традиционной конструкции наталкивается на ряд труднорешаемых технологических проблем, таких, как необходимость отвода и рассеивания большого количества паразитного тепла. И объединение в один мощный луч нескольких лучей лазерного света является достаточно многообещающим способом кардинального поднятия мощности лазерных систем".

У технологии объединения лазерных лучей при помощи кристалла алмаза имеется одна особенность. Эту особенность, которая заключается в изменении длины волны света, можно считать одновременно недостатком и одновременно - преимуществом. "Особая длина волны света направленного высокоэнергетического луча очень важна для реализации эффективной передачи энергии сквозь атмосферу. Кроме этого, все это позволит уменьшить опасность для глаз людей или животных, которые по случайности могут попасть в зону действия луча лазерного света" - рассказывает профессор Милдрен (Professor Mildren).

И в заключении следует отметить, что алмаз является не единственным материалом, оптические свойства которого позволяют производить объединение лучей лазерного света на основе эффекта, называемого рассеиванием Рамана. Однако, сверхчистый алмаз является единственным из таких материалов, позволяющим оперировать лучами света большой мощности и интенсивности. Помимо этого, алмаз является превосходным проводником тепла, что позволяет без особых проблем отвести от кристалла любое количество выделившегося в нем паразитного тепла.




Ключевые слова:
Кристалл, Алмаз, Рассеивание, Рамана, Свет, Лазер, Луч, Объединение, Мощность

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 11:50
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3692
    Малейший дефект в этом кристалле, и он превращается в хорошую бомбу. Приходилось видеть, как взрывается неодимовый стержень 5-ваттного инфракрасного лазера - сопоставимо с разрывом ручной гранаты.


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