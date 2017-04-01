Японцы нацелились стать первыми, кому удастся пробурить скважину к земной мантии

Буквально на днях представители японского агентства Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) объявили о том, что в планы агентства внесено проведение бурильных операций, в ходе которых скважина должна пройти сквозь всю толщу земной коры и впервые в истории достичь верхних слоев земной мантии. Отметим, что история попыток достичь земной мантии насчитывает уже без малого 50 лет. Последней попыткой реализации подобного плана был проект Deep Earth Sampling Объединенного океанографического института (Joint Oceanographic Institutions). Но эта попытка завершилась неудачей, а глубина, которой удалось достичь во время бурения, составила всего 700 метров ниже уровня поверхности дна океана.
Для проведения бурильных работ японцы планирую использовать специализированное морское судно "Chikyu Hakken"
. Последние изменения конструкции этой наводной бурильной платформы, согласно расчетам, позволят пробурить при его помощи в три раза более глубокую скважину
, чем удавалось пробурить ранее при помощи других специализированных морских судов.
Японские исследователи планируют начать бурение на глубине 4 километра (2.5 мили) ниже уровня поверхности океана и пробурить скважину, глубиной 6 километров, достав оттуда образцы материала, из которого состоит земная мантия. Для проведения такой операции подходит лишь несколько мест на земном шаре, где земная кора имеет самую малую толщину. В качестве основного места проведения предварительных бурильных работ рассматривается область, расположенная неподалеку от берегов Гавайских островов, а в качестве запасных вариантов - места неподалеку от побережья Коста-Рики и Мексики.
До проведения первых предварительных бурильных работ невозможно составить более точный график проведения основных работ. Но, согласно заявлению Нэцуэ Абе (Natsue Abe), ведущего исследователя из JAMSTEC, проведение основных работ должно начаться не позже 2030 года.
Достижение глубин земной мантии преследует сразу несколько научных целей. Прежде всего, как надеются ученые, изучение мантии и происходящих там процессов позволит разработать системы, способные более точно предсказывать землетрясения и другие аспекты тектонической деятельности. Кроме этого, собранные данные смогут рассказать ученым достаточно много о геологической истории, о движении континентов, которое за миллионы лет кардинально преобразило лик нашей планеты.
Проведение первых предварительных бурильных операций запланировано на сентябрь этого года. Именно эти мероприятия покажут, какие из существующих технологий
можно использовать для достижения честолюбивой цели, а какие технологии только еще предстоит разработать. Но уверенность в успехе всего мероприятия вселяют некоторые из новых технологий и новых материалов, которые были разработаны только в последние годы и которые могут сделать возможным процесс глубинного бурения.