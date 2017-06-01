Российские ученые создали уникальный защитный контейнер, эффективно абсорбирующий и рассеивающий энергию

Группа исследователей из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), совместно со специалистами компании "Специальное и медицинское оборудование", разработали новую технологию самой эффективной в мире на сегодняшний день абсорбции и рассеивания энергии, предназначенной для обеспечения безопасности при хранении и перевозке хрупкого высокоточного оборудования. Изготовленный на основе этой технологии контейнер позволяет сохранить в целости оборудование, весом до восьми килограмм, при падении на твердую поверхность с высоты 125 метров.Технология была разработана за рекордно короткие сроки, благодаря усилиям сотрудников лаборатории CompMechLab, между постановкой задачи до производства и полномасштабных испытаний опытного образца контейнера, который был сброшен с вертолета, прошло всего 38 дней."Эти испытания подтвердили самую высокую эффективность разработанного нами защитного оборудования, хрупкая начинка которого была в полной безопасности при падении с большой высоты" - рассказывает доктор Алексей Боровков.Следует отметить, что новая защитная технология была разработана при помощи программного комплекса Simulation & Optimization-Driven Design and Manufacturing paradigm, который предназначен для быстрой разработки конечных продуктов различного типа и назначения, недорогих технологий их производства, что позволит этим продуктам успешно конкурировать с другими подобными продуктами на внутреннем и внешнем рынке.