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Российские ученые создали уникальный защитный контейнер, эффективно абсорбирующий и рассеивающий энергию

Строение защитного контейнера


Группа исследователей из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), совместно со специалистами компании "Специальное и медицинское оборудование", разработали новую технологию самой эффективной в мире на сегодняшний день абсорбции и рассеивания энергии, предназначенной для обеспечения безопасности при хранении и перевозке хрупкого высокоточного оборудования. Изготовленный на основе этой технологии контейнер позволяет сохранить в целости оборудование, весом до восьми килограмм, при падении на твердую поверхность с высоты 125 метров.

Технология была разработана за рекордно короткие сроки, благодаря усилиям сотрудников лаборатории CompMechLab, между постановкой задачи до производства и полномасштабных испытаний опытного образца контейнера, который был сброшен с вертолета, прошло всего 38 дней.

Защитный контейнер


"Эти испытания подтвердили самую высокую эффективность разработанного нами защитного оборудования, хрупкая начинка которого была в полной безопасности при падении с большой высоты" - рассказывает доктор Алексей Боровков.

Следует отметить, что новая защитная технология была разработана при помощи программного комплекса Simulation & Optimization-Driven Design and Manufacturing paradigm, который предназначен для быстрой разработки конечных продуктов различного типа и назначения, недорогих технологий их производства, что позволит этим продуктам успешно конкурировать с другими подобными продуктами на внутреннем и внешнем рынке.




Ключевые слова:
Контейнер, Защита, Оборудование, Энергия, Абсорбция, Рассеивание, Высота, Падение

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 09:27
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 998
    "Российские ученые создали уникальный защитный контейнер, эффективно абсорбирующий и рассеивающий энергию" я бы еще в конце добавил "удара" ну или как то так, а то пока въехал о какой энергии идет речь... никаких подробностей о конструкции контейнера, шифруются наверно.


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    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Сегодня, 16:41
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 145
    Угу, использовали софт, свой, чужой, почему раньше его никто не использовал, как будто черти гнались, не было времени объяснять.
        

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