 |  | Сегодня, 07:12 | Новости науки и техники

Создана звуковая "пушка", способная воздействовать на "умные" устройства

Звуковой генератор


На конференции Black Hat, посвященной технологиям безопасности, которая проходила недавно в Лас-Вегасе, представители компании Alibaba Security продемонстрировали технологию воздействия звуком и ультразвуком на "умные" устройства, работа которых зависит от функционирования гироскопов, акселерометров и других датчиков на основе микроэлектромеханических систем (microelectromechanical systems, MEMS). Такая звуковая "пушка" теоретически может использоваться для сбивания беспилотников, дезориентации роботов, систем виртуальной и дополненной реальности, и для нападения на системы самоуправляемых автомобилей-роботов.

В большинстве гироскопических датчиков используются микроэлектромеханические системы с одним или двумя механическими колебательными элементами. Каждый из этих элементов колеблется на собственной резонансной частоте, которая зависит от пространственного положения датчика, от скорости движения и от ускорения. А сигнал такого датчика является результатом вычитания или сложения частот колебаний чувствительных элементов. Внешний источник колебаний, частота которых соответствует резонансной частоте колебаний элементов датчика, может вмешаться в работу этого датчика, заставляя его передавать устройству искаженные и недостоверные данные.



Ван Зэнгбо (Wang Zhengbo) и Ван Канг (Wang Kang), исследователи из Alibaba Security, продемонстрировали то, как их специально настроенный генератор ультразвука заставил перестать работать некоторые из узлов мобильных телефонов Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7. В ходе дальнейшей демонстрации исследователи показали, как точно такой же метод выводит из строя беспилотник DJI, очки виртуальной реальности, и игрушечного робота, способного самостоятельно передвигаться и поддерживать равновесие.

В меньшей степени уязвимость к данному виду нападения продемонстрировал электроскуттер Xiaomi, прочный пластиковый корпус которого подавлял акустические колебания, не давая им проникать в область расположения MEMS-датчиков. Однако в данном случае проблема легко решается лишь за счет увеличения мощности излучателя.



Ван Канг объяснил, что они продемонстрировали этот вид уязвимости устройств с MEMS-датчиками для того, чтобы производители учли это и приняли соответствующие меры. Благо, что сделать это можно достаточно просто, путем размещения вокруг датчиков или управляющих контроллеров специальной звукоизоляции, эффективно работающей в области резонансных частот датчиков. И такие методы защиты должны стать неотъемлемой частью устройств, неправильная работа которых может стать угрозой для жизни или здоровья человека.





Ключевые слова:
Звук, Ультразвук, Колебания, Резонанс, Частота, Датчик, Гироскоп, Акселерометр, Микроэлектромеханическая, Система, MEMS, Нападение, Работа

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 15:58
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3722
    Это чисто побаловаться. Практически использовать данную уязвимость МЕМС-датчиков не получится, влияние звуковыми помехами просто собьет работу системы управления и приведет к непредсказуемому результату. Да и для получения достаточной дальности мощность излучателя нужна не совсем малая.


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