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OMTD - первый подводный аппарат, полностью изготовленный при помощи технологии трехмерной печати

Подводный аппарат OMTD


За последние несколько лет технологии трехмерной печати начали использоватся в производстве автомобилей, узлов и деталей реактивных двигателей, самолетов и т.п. А недавно, совместные усилия исследователей из Национальной лаборатории Ок-Ридж и Научно-исследовательского управления ВМС США привели к появлению первого в истории подводного аппарата Optionally Manned Technology Demonstrator (OMTD), корпус которого, как нетяжело догадаться, полностью изготовлен при помощи технологий трехмерной печати. При этом, полный цикл изготовления уложился в четыре недели.

Прототипом аппарата OMTD является подводный аппарат, используемый для проведения исследований океана в мирных целях и подразделениями морского спецназа при проведении спецопераций под водой. Работы по созданию аппарата OMTD были начаты в августе 2016 года. Первая неделя работы была потрачена на разработку конструкции подводного аппарата и на составление трехмерных моделей его узлов. После этого при помощи промышленного трехмерного принтера Big Area Additive Manufacturing (BAAM) из углеродного волокна было напечатано шесть сегментов корпуса, которые были соединены в цельную конструкцию, размер которой составляет 10 метров в длину.

Согласно имеющейся информации, изготовление аналогичного корпуса подводного аппарата традиционным путем обходится от 600 до 800 тысяч долларов, а процесс изготовления занимает от 3 до 5 месяцев. 3D-вариант оказался на 90 процентов более дешевым, а при правильном подходе его изготовление может укладываться всего в несколько дней. Это, в свою очередь, означает, что такие подводные аппараты и нечто подобное можно будет изготавливать и использовать практически сразу по мере появления в этом необходимости.

Отметим, что тот вариант подводного аппарата OMTD, который вы видите на приведенном выше снимке, не является работоспособным подводным аппаратом. По сути, это всего лишь корпус, созданный с целью определения экономической эффективности и скорости изготовления подобных вещей при помощи новых технологий.

Однако, исследовательская группа за свою работу получила премию NAVSEA Commanders Award for Innovation и они собираются потратить ее на изготовления второго, уже водонепроницаемого, образца аппарата OMTD, который произведет погружения под воду в реальных условиях. И если все пойдет согласно планам, то к 2019 году военные уже получат опытные образцы таких аппаратов, которые можно будет использовать для выполнения реальных подводных операций.





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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:19
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 3755
    Неинтересно, просто пластиковая коробка, да еще и негерметичная, как можно понять из написанного выше.


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