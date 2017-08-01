Физикам впервые удалось получить четкий и детальный спектральный "отпечаток" анитматерии

Группа исследователей из ALPHA Collaboration, в состав которой входит 50 ученых-физиков из 17 различных научных учреждений, сделала важный шаг, который продвинет намного вперед область исследований антивещества. Им удалось снять самую четкую и подробную на сегодняшний день картину спектральных линий атомов антиматерии
, что, в свою очередь, позволит им найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.
"Спектральные линии для химических элементов являются аналогом отпечатков пальцев человека" - рассказывает Майкл Хайден (Michael Hayden), профессор физики из университета Саймона Фрэзера (Simon Fraser University), - "Каждый химический элемент имеет свой собственный уникальный образ спектральных линий".
Однако, согласно имеющимся теориям, вещество и антивещество, которые являются зеркальными отображениями друг друга, должны иметь одинаковые образы спектральных линий. И в течение достаточно долгого времени ученые пытались сопоставить образы спектральных "отпечатков" вещества и антивещества
. К сожалению, им не удавалось сделать это с должной точностью из-за технических проблем, связанных с получением и хранением антивещества.
Группа ALPHA Collaboration занимается изучением антиводорода, антипода обычного водорода
. И не так давно этим ученым удалось получить достаточно точный спектральный образ атомов антиводоорода, который, достаточно точно соответствует спектральному образу нормального водорода. В ближайшем времени ученые планируют еще увеличить разрешающую способность проводимых ими экспериментов для того, чтобы произвести поиски уже самых незначительных несоответствий спектральных отпечатков.
Свои эксперименты ученые ALPHA Collaboration проводят в лабораториях CERN в Женеве. В ходе этого эксперимента атомы водорода облучаются микроволновыми лучами, частота которых находится в диапазоне, используемом для спутниковой связи. Все атомы антиводорода демонстрируют аналогичное поведение, полностью поглощая или усиливая излучение строго определенных частот.
"Одной из трудностей, с которой сталкиваемся мы и сталкиваются все ученые, изучающие антиматерию, является то, что атомы антиматерии и обычной материи взаимно уничтожаются при контакте друг с другом" - рассказывает Юстине Муних (Justine Munich), один из исследователей, - "Поэтому мы не можем просто поместит атомы антиводорода в отдельный контейнер, они хранятся, пойманными в ловушку специальной "магнитной бутылки"
, что значительно затрудняет проведение экспериментов".
"Мы имеем возможность создавать антивещество у нас в лаборатории в крошечных количествах, и к сожалению, мы не можем накопить антивещество в достаточных количествах из-за соображений безопасности" - рассказывает Майкл Хайден, - "Тем не менее, и те крохи антиводорода, ч которыми мы работаем, могут рассказать нам много нового о природе антивещества и о Вселенной, в которой мы живем".