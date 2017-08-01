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Физикам впервые удалось получить четкий и детальный спектральный "отпечаток" анитматерии

Установка для изучения антиводорода


Группа исследователей из ALPHA Collaboration, в состав которой входит 50 ученых-физиков из 17 различных научных учреждений, сделала важный шаг, который продвинет намного вперед область исследований антивещества. Им удалось снять самую четкую и подробную на сегодняшний день картину спектральных линий атомов антиматерии, что, в свою очередь, позволит им найти ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.

"Спектральные линии для химических элементов являются аналогом отпечатков пальцев человека" - рассказывает Майкл Хайден (Michael Hayden), профессор физики из университета Саймона Фрэзера (Simon Fraser University), - "Каждый химический элемент имеет свой собственный уникальный образ спектральных линий".

Однако, согласно имеющимся теориям, вещество и антивещество, которые являются зеркальными отображениями друг друга, должны иметь одинаковые образы спектральных линий. И в течение достаточно долгого времени ученые пытались сопоставить образы спектральных "отпечатков" вещества и антивещества. К сожалению, им не удавалось сделать это с должной точностью из-за технических проблем, связанных с получением и хранением антивещества.

Группа ALPHA Collaboration занимается изучением антиводорода, антипода обычного водорода. И не так давно этим ученым удалось получить достаточно точный спектральный образ атомов антиводоорода, который, достаточно точно соответствует спектральному образу нормального водорода. В ближайшем времени ученые планируют еще увеличить разрешающую способность проводимых ими экспериментов для того, чтобы произвести поиски уже самых незначительных несоответствий спектральных отпечатков.

Эксперимент по изучению антиводорода


Свои эксперименты ученые ALPHA Collaboration проводят в лабораториях CERN в Женеве. В ходе этого эксперимента атомы водорода облучаются микроволновыми лучами, частота которых находится в диапазоне, используемом для спутниковой связи. Все атомы антиводорода демонстрируют аналогичное поведение, полностью поглощая или усиливая излучение строго определенных частот.

"Одной из трудностей, с которой сталкиваемся мы и сталкиваются все ученые, изучающие антиматерию, является то, что атомы антиматерии и обычной материи взаимно уничтожаются при контакте друг с другом" - рассказывает Юстине Муних (Justine Munich), один из исследователей, - "Поэтому мы не можем просто поместит атомы антиводорода в отдельный контейнер, они хранятся, пойманными в ловушку специальной "магнитной бутылки", что значительно затрудняет проведение экспериментов".

"Мы имеем возможность создавать антивещество у нас в лаборатории в крошечных количествах, и к сожалению, мы не можем накопить антивещество в достаточных количествах из-за соображений безопасности" - рассказывает Майкл Хайден, - "Тем не менее, и те крохи антиводорода, ч которыми мы работаем, могут рассказать нам много нового о природе антивещества и о Вселенной, в которой мы живем".




Ключевые слова:
Антивещество, Антиматерия, Антиводород, Спектр, Линии, ALPHA, CERN

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