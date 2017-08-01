При помощи экспериментальной телескопической технологии SPIDER были сделаны первые снимки

Технология SPIDER была разработана специалистами Lockheed Martin совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. В отличие от обычных телескопов, в которых используются оптические системы, построенные на линзах и зеркалах, в технологии SPIDER используется множество крошечных линз. Каждая из этих линз фокусирует свет на определенный участок поверхности кремний-фотонного чипа, получается, что телескоп SPIDER представляет собой массив крошечных камер.
Результирующее изображение синтезируется при помощи метода интерферометрии. Свет, сфокусированный отдельными микролинзами взаимодействует друг с другом, а анализ амплитуды и фазы интерференционных образов позволяет восстановить исходное изображение с достаточно высокой разрешающей способностью. На приведенном здесь снимке представлены первые изображения, полученные опытным образцом SPIDER, основу которого составляет матрица из 30 микролинз. А при помощи дополнительной линзы, диаметром 1.2 метра, было смоделировано удаление снимаемого объекта на расстояние 450 километров.
Использование технологии SPIDER позволит создать "плоские" телескопы и со слов представителей Lockheed Martin данная технология уже отработана достаточно хорошо для того, чтобы ее можно было использовать на практике. Помимо использования телескопов SPIDER в астрономии, она, новая технология, может стать основой малогабаритных телескопических датчиков, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, на автомобилях-роботах и других машинах, нуждающихся в "зрительном аппарате".
А в ближайшем будущем специалисты компании Lockheed Martin сосредоточат свои усилия на сборке больших телескопов SPIDER с большой разрешающей способностью и с большими углами охвата.