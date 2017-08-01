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При помощи экспериментальной телескопической технологии SPIDER были сделаны первые снимки

Датчик SPIDER


Думая о телескопах, большинство людей представляет себе длинную трубу с линзами на концах. Однако, специалисты из компании Lockheed Martin не так давно разработали новую телескопическую технологию под названием Segmented Planar Imaging Detector for Electro-Optical Reconnaissance (SPIDER). Использование этой технологии позволит сократить размеры и вес телескопов на 90 процентов, оставив неизменной их разрешающую способность, и при помощи этой технологии, реализованной в виде опытного устройства, уже были сделаны первые снимки.

Снятые изображения


Технология SPIDER была разработана специалистами Lockheed Martin совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. В отличие от обычных телескопов, в которых используются оптические системы, построенные на линзах и зеркалах, в технологии SPIDER используется множество крошечных линз. Каждая из этих линз фокусирует свет на определенный участок поверхности кремний-фотонного чипа, получается, что телескоп SPIDER представляет собой массив крошечных камер.

Результирующее изображение синтезируется при помощи метода интерферометрии. Свет, сфокусированный отдельными микролинзами взаимодействует друг с другом, а анализ амплитуды и фазы интерференционных образов позволяет восстановить исходное изображение с достаточно высокой разрешающей способностью. На приведенном здесь снимке представлены первые изображения, полученные опытным образцом SPIDER, основу которого составляет матрица из 30 микролинз. А при помощи дополнительной линзы, диаметром 1.2 метра, было смоделировано удаление снимаемого объекта на расстояние 450 километров.

Технология SPIDER


Использование технологии SPIDER позволит создать "плоские" телескопы и со слов представителей Lockheed Martin данная технология уже отработана достаточно хорошо для того, чтобы ее можно было использовать на практике. Помимо использования телескопов SPIDER в астрономии, она, новая технология, может стать основой малогабаритных телескопических датчиков, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, на автомобилях-роботах и других машинах, нуждающихся в "зрительном аппарате".

А в ближайшем будущем специалисты компании Lockheed Martin сосредоточат свои усилия на сборке больших телескопов SPIDER с большой разрешающей способностью и с большими углами охвата.





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