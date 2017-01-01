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Ученые создали странный вид полусинтетической жизни, в ДНК которой насчитывается три пары оснований

ДНК


Исследователям из Научно-исследовательском института Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI) удалось создать первый стабильный и жизнеспособный полусинтетический микроорганизм, способный к самостоятельному размножению, генетический код которого содержит пары дополнительных оснований. Этот одноклеточный организм может не только жить, подобно другим одноклеточным, но и воспроизводить ДНК с дополнительными основаниями в процессе деления, передавая избыточную генетическую информацию своему потомству.

Клетки всех организмов естественного происхождения содержат записанную в их ДНК генетическую информацию, закодированную в виде последовательности пар из четырех оснований - A, T, C, G (Аденин (Adenine), Тимин (Thymine), Цитозин (Cytosine) и Гуанин (Guanine)). Каждое из этих оснований может образовывать пару исключительно только с одним из других оснований, A с T и C с G. Такие пары, нуклеотиды, связываются в цепочки при помощи ковалентных связей между сахаридной частью одной молекулы и фосфатной частью следующей.

Ученые из TSRI добавили в генетический код бактерий вида E.coli участки с еще двумя синтетическими основаниями, получивших условные названия X и Y. Получившаяся ДНК была внедрена в образцы бактерий, которые были потом простимулированы химическим путем для того, чтобы они могли выживать и размножаться, копируя свою видоизмененную ДНК.

"Нам впервые в истории науки удалось создать жизнеспособный полусинтетический организм" - рассказывает профессор Флойд Ромесберг (Floyd Romesberg), - "Более того, этот организм, благодаря наличию у него дополнительного генетического кода, может обладать весьма необычными свойствами. И все это демонстрирует нам то, что все определяющие жизнедеятельность процессы могут быть подвержены целенаправленной манипуляции и изменениям".

Следует заметить, что первые успешные эксперименты по введению в генетический код бактерий E.coli дополнительных оснований X и Y были выполнены учеными в 2014 году. Но те первые бактерии не могли передавать дополнительный код своим потомкам, синтетические основания попросту терялись при копировании ДНК во время деления клеток.

Внедрение дополнительных оснований с ДНК бактерии сначала достаточно плохо отразилось на состоянии ее "здоровья". Видоизмененные бактерии оказались вялыми, медленными и малоактивными. Но ученые нашли решение данной проблемы, улучшив "транспортер нуклеотидов", механизм, который стал способен копировать новые пары оснований.

Для всех манипуляций с геномом ученые использовали инструмент CRISPR-Cas9, а полученные при его помощи микроорганизмы сохраняли в неизменном состоянии свой "расширенный" генетический код на протяжении 60 последующих поколений. Этого факта достаточно для того, чтобы признать, что новые видоизмененные бактерии смогут сохранять свой вид в течение неопределенно долгого времени.

Процедура видоизменения ДНК с внесением синтетических оснований применима только по отношению к одноклеточным организмам и для нее сейчас не имеется областей практического применения. Однако, в дальнейшем такая ситуация может измениться, а ученые из TSRI уже начали новые исследования, направленные на создание процедуры расшифровки ДНК с расширенным набором оснований и определение видов белков, которые могут быть синтезированы на основе информации из такой ДНК.




Ключевые слова:
Молекула, ДНК, Основание, Синтетическое, Генетическая, Информация, Код, E.coli, Копирование, Деление, Жизнь

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