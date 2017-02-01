Ученые научили пчел "забивать голы"

Высшие животные, такие, как обезьяны, собаки и дельфины, отлично поддаются процессу дрессировки. Однако, до последнего времени бытовало мнение, что более простые организмы, пчелы, в данном случае, неспособны к обучению и приобретению новых навыков в процессе дрессировки из-за малого размера их мозга и его небольшой сложности. Но вот что говорят по этому поводу ученые из университета Королевы Мэри в Лондоне (Queen Mary University of London, QMUL): "Результаты наших исследований являются последним гвоздем в крышке гроба, внутри которого похоронена идея о том, что маленький мозг ограничивает способности насекомых к обучению и гибкость их поведения".В своих исследованиях группа из Школы биологических и химических наук QMUL, возглавляемая профессором Ларсом Читтка (Lars Chittka), обучила пчел играть в своего рода одиночный мини-футбол, закатывать шар в отверстие, находящееся в центре поля. Это было сделано для получения доказательств тому, что пчелы могут научиться делать что-то, не связанное непосредственно с их поведением в естественной окружающей среде.Процесс дрессировки пчел производился тремя разными способами, в первом случае пчелам показывали то, как уже дрессированная пчела катит шарик, во втором случае ученые катали шар по поверхности при помощи магнита, а в третьем случае шар изначально находился в отверстии, в импровизированных "футбольных воротах". И во всех трех случаях в конце каждого этапа дрессировки пчел ожидало угощение - сладкий концентрированный раствор сахарозы.Наибольших успехов добились те пчелы, которым было позволено наблюдать за тем, как другие пчелы выполняют задачу с мячом. Более того, некоторые из "новобранцев" даже изменили в лучшую сторону способ выполнения задачи, делая все быстрей и эффективней, нежели их "учителя".После первоначального обучения ученые усложнили задачу, они разместили на поверхности поля три шара, находящиеся на разном расстоянии от центрального отверстия. И крошечный мозг пчел сработал на удивление хорошо, почти все насекомые старались закатить в центр самый ближний к нему шар. Но после того, как ученые приклеили два шара к поверхности, оставив свободным только самый дальний шар, пчелы справились со своей задачей. Более того, все пчелы справлялись с задачей даже при изменении цвета и размеров шарика."Все пчелы решали поставленную им задачу по-своему. Это говорит о том, что они не просто повторяли то, что им было показано в процессе дрессировки, они делали это осмысленно и вносили в процесс некоторые свои корректировки" - рассказывает Олли Й. Лоукола (Olli J. Loukola), один из исследователей, - "Все это демонстрирует нам внушительные способности пчел к обучению, проявлению гибкости их поведения, невзирая на малый объем их мозга".