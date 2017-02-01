 |  | Вчера, 07:45 | Научно-популярное

Ученые научили пчел "забивать голы"

Пчела с шариком


Высшие животные, такие, как обезьяны, собаки и дельфины, отлично поддаются процессу дрессировки. Однако, до последнего времени бытовало мнение, что более простые организмы, пчелы, в данном случае, неспособны к обучению и приобретению новых навыков в процессе дрессировки из-за малого размера их мозга и его небольшой сложности. Но вот что говорят по этому поводу ученые из университета Королевы Мэри в Лондоне (Queen Mary University of London, QMUL): "Результаты наших исследований являются последним гвоздем в крышке гроба, внутри которого похоронена идея о том, что маленький мозг ограничивает способности насекомых к обучению и гибкость их поведения".

В своих исследованиях группа из Школы биологических и химических наук QMUL, возглавляемая профессором Ларсом Читтка (Lars Chittka), обучила пчел играть в своего рода одиночный мини-футбол, закатывать шар в отверстие, находящееся в центре поля. Это было сделано для получения доказательств тому, что пчелы могут научиться делать что-то, не связанное непосредственно с их поведением в естественной окружающей среде.

Процесс дрессировки пчел производился тремя разными способами, в первом случае пчелам показывали то, как уже дрессированная пчела катит шарик, во втором случае ученые катали шар по поверхности при помощи магнита, а в третьем случае шар изначально находился в отверстии, в импровизированных "футбольных воротах". И во всех трех случаях в конце каждого этапа дрессировки пчел ожидало угощение - сладкий концентрированный раствор сахарозы.

Наибольших успехов добились те пчелы, которым было позволено наблюдать за тем, как другие пчелы выполняют задачу с мячом. Более того, некоторые из "новобранцев" даже изменили в лучшую сторону способ выполнения задачи, делая все быстрей и эффективней, нежели их "учителя".

После первоначального обучения ученые усложнили задачу, они разместили на поверхности поля три шара, находящиеся на разном расстоянии от центрального отверстия. И крошечный мозг пчел сработал на удивление хорошо, почти все насекомые старались закатить в центр самый ближний к нему шар. Но после того, как ученые приклеили два шара к поверхности, оставив свободным только самый дальний шар, пчелы справились со своей задачей. Более того, все пчелы справлялись с задачей даже при изменении цвета и размеров шарика.

"Все пчелы решали поставленную им задачу по-своему. Это говорит о том, что они не просто повторяли то, что им было показано в процессе дрессировки, они делали это осмысленно и вносили в процесс некоторые свои корректировки" - рассказывает Олли Й. Лоукола (Olli J. Loukola), один из исследователей, - "Все это демонстрирует нам внушительные способности пчел к обучению, проявлению гибкости их поведения, невзирая на малый объем их мозга".





Ключевые слова:
Пчела, Мозг, Сложность, Обучение, Дрессировка, Шар, Цель, Задача, Гибкость, Поведение

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 10:30
    #1 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 126
    Дельфинов дрессировали, чтобы корабли топить, собак, чтобы танки подрывать. А пчелы будут проникать в охраняемые объекты и красные кнопки замыкать? Или помошники для престарелых любителей биссероплетения? )).
        
    Вчера, 16:54
    #2 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 957
    Видео бы посмотреть, а то я много чего умного про пчел слышал...


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    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Вчера, 23:44
    #3 Написал: korvindeson

    Публикаций: 0
    Комментариев: 7
    Ну, вообще логично. Пусть мозг и мелкий, но нейросеть то из него никто не убирал, значит можно и учить. А вот насколько многому и как быстро это уже совершенно другой вопрос.
        

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