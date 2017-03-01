 |  | Вчера, 07:50 | Научно-популярное

Ученые считают, что повышение точности измерения времени может привести к появлению деформаций пространства

Измерение времени


Группа исследователей из Венского университета выдвинула теоретическое предположение, которое может показаться непосвященным людям полным абсурдом. Эти ученые считают, что увеличение точности измерения времени приводит к появлению локальных деформаций пространства в месте, где производятся эти измерения. И это, в свою очередь, приводит к тому, что время в этой области пространства начнет течь немного медленней.

Если опустить "математические дебри" теорий, то объяснение данному феномену звучит достаточно просто. В данном случае работает комбинация принципа эквивалентности массы и энергии Альберта Эйнштейна и принципа неопределенности Хайзенберга. Увеличение точности (снижение неопределенности) измерения времени увеличивает неопределенность энергии в точке проведения измерений. Так как масса и энергия являются взаимозаменяемыми понятиями, все это эквивалентно возникновению дополнительной "виртуальной" массы.

Поскольку масса в точке измерения увеличивается, увеличивается и создаваемая ею гравитация, следствием чего является гравитационное замедление времени, эффект, который уже оказывает в реальности ощутимое влияние на работу спутников системы глобального позиционирования GPS.

Но не стоит расстраиваться. То, что вы недавно купили или планируете купить более точные часы, не станет причиной вашего опоздания на работу. Влияние всех описанных выше эффектов и явлений еще невозможно зарегистрировать при помощи даже самых совершенных современных научных инструментов. Самые точные атомные часы имеют точность порядка 3x10^-18. Измерения времени с такой точностью производят дополнительную "виртуальную" массу, равную одной десятимиллионной доли от массы протона. И уже на расстоянии одного-двух диаметров атомного ядра влияние эффекта замедления времени можно соотнести с продолжительностью жизни человека по сравнению со сроком существования Вселенной. Т.е. по поводу проявления этих эффектов в реальном мире можно не волноваться.

Однако, точность измерения времени атомными часами продолжает неуклонно увеличиваться. "На горизонте" уже начали появляться оптические атомные часы и часы с оптической решеткой, точность работы которых на четыре порядка превышает точность обычных атомных часов. И если точность измерения времени увеличится до 10^-27, что с учетом нынешних темпов может произойти через 15-20 лет, то неопределенность массы достигнет значения 7x10^11 электронвольт (приблизительно 350 масс протона). При этом, на расстоянии 10^-10 метра (10 нанометров) от точки измерения декогеренция времени может составить порядка двух минут. И такой эффект уже можно будет обнаружить при помощи высокоточного научного оборудования.

"Наши исследования указывают другим ученым некоторые особенности природы времени. И в своих экспериментах, вне зависимости от их масштаба, скоро они будут должны принимать во внимание, как некоторые аспекты квантовой механики, так и Общей теории относительности Альберта Эйнштейна" - пишут ученые.




Ключевые слова:
Измерение, Время, Точность, Атомные, Часы, Неопределенность, Масса, Энергия, Гравитация, Деформация, Пространство

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Вчера, 08:36
    #1 Написал: Ingepaina

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1
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    Вчера, 14:10
    #2 Написал: NikSrat

    Публикаций: 0
    Комментариев: 195
    Лютейший бред и дичь - время лишь относительная величина, а единицы времени лишь наш способ лучше воспринимать мир. От того, насколько точно мы "измеряем" время, сама природа вселенной меняться не будет.
        
    Вчера, 16:05
    #3 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 962
    От того, что я буду измерять линейку, она вряд ли длиннее станет. Бред, имхо. Очередная статья обдолбанных теоретиков, которые надеются каким то сверхестественным чудом получить грант. belay


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    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        
    Вчера, 21:26
    #4 Написал: Джон

    Публикаций: 0
    Комментариев: 468
    Вы зря ерничаете: представьте себе, какого эффекта можно добиться, если на шею коту австрийского физика-теоретика Эрвина Шрёдингера надеть такие часы?

    Представили...? - Отож...
        

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