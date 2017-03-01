Созданы "умные" очки, способные автоматически приспособиться к глазам человека

Представьте себе очки, которые позволяют вам одинаково хорошо рассматривать как близкие предметы, так и вглядываться вдаль, изменяя конфигурацию установленных в них линз. Традиционные очки со стеклянными линзами неспособны на такие "чудеса" в силу понятных причин, но использование так называемых "жидких" линз позволит некоторым людям избавиться от необходимости иметь несколько пар очков на разные случаи жизни.
Гибкие "жидкие" линзы были разработаны специалистами из университета Юты, которые, в качестве демонстрации, изготовили опытный образец очков с линзами, форма которых меняется при помощи пьезоэлектрических приводов. Изменение формы линзы позволяет сфокусировать зрение человека строго на нужной точке, а диапазон изменений формы линз достаточно широк для того, чтобы они могли приспособиться к зрению людей с близорукостью и дальнозоркостью одновременно.
Жидкие линзы представляют собой две гибкие мембраны, в полости между которыми находится глицерин, жидкость, обладающая сильным коэффициентом преломления света. Под воздействием усилия, развиваемого приводами, линзы или растягиваются или сокращаются, меняя форму от вогнутой до выпуклой, что кардинально изменяет их оптические параметры.
Для того, чтобы очки смогли приспособиться к глазам конкретного человека, этому человеку необходимо сначала ввести данные медицинского предписания в специальное приложение для смартфона. Дополнительная коррекция степени кривизны жидкой линзы осуществляется при помощи датчика расстояния, который установлен между линзами очков и который наводится человеком на объект, на котором ему необходимо сфокусировать свое зрение. Коррекция кривизны линз производится при помощи сложного алгоритма, который учитывает множество разных факторов и в конце концов вычисляет значение напряжения, прикладываемого к пьезоэлектрическим приводам для достижения желаемого результата.
Конечно, опытный образец очков с жидкими линзами имеет весьма непривлекательную форму и вид. В толстых дужках этих очков находятся аккумуляторные батареи, емкости которых хватает на шесть часов непрерывной работы устройства. Во второй дужке находится микроконтроллер, силовые электронные компоненты управления приводами и элементы системы беспроводной связи. А в будущем исследователи планируют интегрировать в эти очки технологию отслеживания положения глаз и направления взгляда человека, что позволит сделать работу функции автофокусировки намного более точной.
Вряд ли сейчас найдется человек, который осмелится носить очки со столь толстой и неуклюжей оправой. Исключением могут быть только люди с большими проблемами со зрением, которым функции этих очков будут более важными, нежели их внешний вид. А в будущем все использованные в таких очках технологии будут миниатюризированы до такой степени, что "умные" очки по внешнему виду ничем не будут отличаться от традиционных очков с их тонкими и элегантными оправами.
Видео, на которой показана работа "умных" очков с жидкими линзами, можно посмотреть, перейдя по этому адресу
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