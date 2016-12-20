Новые пластиковые искусственные мускулы - еще один шаг на пути к воплощению в реальности идей фильма "Западный мир"
Исследователи, занимающиеся разработкой роботов, всеми силами стараются сделать этих роботов максимально похожими на нас, и это происходит из-за того, что люди в большинстве случаев предпочитают иметь дело с себе подобными. Возможность создания полноценных "искусственных людей" стала еще на один шаг ближе благодаря исследователям из Массачусетского технологического института, которые разработали искусственные мышцы, изготовленные из дешевого пластика - нейлона. А дальнейшие работы в данном направлении могут привести, в конечном счете, даже к созданию фантастических тематических парков, наподобие тех, которые были продемонстрированы нам в фантастическом фильме "Западный мир" и в его более современном телевизионном варианте.
Искусственные мускулы уже давно являются одним из "камней преткновения" современной робототехники. Исследователи, работающие в данном направлении, пытаются максимально точно скопировать принципы работы мускулов человека, которые двигают нашим телом и его частями, путем сокращения и последующего расслабления. Однако, материалы, которые ранее использовались для создания искусственных мускулов, имеют сложное строение и поэтому достаточно дороги. Помимо этого, даже самые лучшие образцы таких материалов не обеспечивают требующейся надежности работы в течение длительного времени, через какое-то время, очень часто весьма непродолжительное, они частично или полностью утрачивают свои способности.
В своей работе исследователи из Массачусетского технологического института обратились к нетрадиционным для этой области материалам и обнаружили, что когда волокна из нейлона подвергаются нагреву, они расширяются в диаметре, а неравномерность этого расширения заставляет их изгибаться. Регулируя с высокой точностью количеством тепла, прикладываемого к волокнам нейлона, направлением приложения и распространения тепла, исследователи заставили нейлоновые волокна двигаться по заранее заданному пути, совершая движения по заданным образам.
Наблюдение за работой нейлоновых искусственных мускулов не впечатляют столь сильно, как некоторые кадры из вступительной заставки сериала "Западный мир" или наблюдения за работой мускулатуры спортсмена. Тем не менее, такие мускулы уже могут приводить в движение роботов, обеспечивая им плавность и пластичность движений живых существ. И это, в конечном счете, может привести к появлению новых реалистичных роботов, которые способны на гораздо большее, нежели современные реалистичные роботы серии Geminoid, к примеру.