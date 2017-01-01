PowerRay - подводный робот, высокотехнологичная альтернатива традиционной рыболовной удочке

Известная в определенных кругах пекинская робототехническая компания PowerVision Robot, занимающаяся, помимо всего прочего, разработкой и производством необычных беспилотных аппаратов, приготовила весьма интересную новинку, которая будет демонстрироваться на выставке CES этого года. Этой новинкой является подводный беспилотный аппарат, который является высокотехнологичной заменой традиционной рыболовной удочке. Этот робот при помощи гидролокатора может обнаружить рыбу, привлечь ее при помощи вспышек синего света и показать находящемуся в лодке рыбаку будущую добычу при помощи видеокамеры с разрешением 4K.Аппарат PowerRay может нырять на глубину до 30 метров, а дальности действия его гидролокатора достаточно для обнаружения более-менее крупной рыбы с расстояния 40 метров. Используя "фирменную" технологию беспроводной передачи данных, созданную на базе стандарта Wi-Fi, робот передает данные с гидролокатора и изображение с видеокамеры на смартфон или планшетный компьютер рыбака, на котором установлено специализированное приложение.В системе управления роботом PowerRay находится база данных, в которую включены описания всех самых распространенных видов рыбы. Поэтому в большинстве случаев робот способен сам идентифицировать вид увиденной им рыбы и подать рыбаку соответствующий сигнал.При обнаружении неподалеку рыбы аппарат начинает медленно двигаться в ее сторону, включив специальный источник света синего цвета, импульсы которого служат своего рода приманкой. Ловля рыбы производится при помощи традиционной лесы с блесной или крючком с наживкой, а управляет всем этим человек при помощи системы дистанционного управления.Управление подводным аппаратом PowerRay осуществляется при помощи специализированного приложения для смартфона или планшетного компьютера. А особо "продвинутым" рыбакам компания PowerVision дополнительно предложит специализированные очки виртуальной реальности PowerVision VR Goggles, при помощи которых рыбак может увидеть все происходящее под водой от первого лица и управлять роботом при помощи движений его глаз и головы.Компания PowerVision еще не установила окончательную цену на свою новинку. Это, скорее всего, будет сделано к концу февраля, а сбор предварительных заказов на подводный аппарат PowerRay будет открыт с 27 февраля 2017 года.