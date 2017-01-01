Машины-монстры: Prosthesis - 5-метровый экзоскелет-робот, способный нести человека со скоростью в 30 километров в час
В свое время мы уже рассказывали нашим читателям о проекте по созданию своего рода экзоскелета-робота Prosthesis. Не прошло и двух лет с того момента, а его создатели уже изготовили опытный образец, который демонстрируется на выставке CES 2017, проходящей в Лас-Вегасе в настоящее время. Этим роботом управляет человек-пилот, который находится в центре этого механического монстра и который использует для этого движения своих рук и ног. Несмотря на внушительные габариты, 4.2 метра в высоту и 5 метров в ширину, немалый вес, который составляет 3.5 тонны, этот робот экзоскелет может передвигаться со скоростью более 30 километров в час и делает это практически бесшумно.
Конструктором робота-экзоскелета Prosthesis является Джонатан Типпетт (Jonathan Tippett), который в свое время разработал уникальную конструкцию для серии протезов Alpha Leg, которая и легла в основу конструкции Prosthesis. При поддержке компании Furrion опытный образец был воплощен в реальности за относительно небольшое время. Его приводит в действие электрическая гидравлическая система, черпающая энергию из 96-вольтовой литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 20 кВт*ч. А одного заряда этой аккумуляторной батареи хватает на 0.5 - 2 часа непрерывного действия.
Как уже упоминалось выше, управление роботом Prosthesis осуществляется за счет нескольких органов управления, прикрепляемых к рукам и ногам человека, имеющих по нескольку видов обратных связей. Точность управления и работы обратных связей такова, что через некоторое время управляющий роботом человек начинает ощущать экзоскелет как естественное дополнение к своему телу.
"Человек управляет роботом Prosthesis при помощи естественных движений своего тела" - рассказывает Кристин Говард (Kristin Howard), представляющая робота на выставке, - "Это действует как экзоскелет в большей степени, нежели робот. И работает Prosthesis очень тихо, его абсолютно уже неслышно даже с небольшого расстояния даже при движении на максимальной скорости".
В движении робот Prosthesis поднимает свои конечности на высоту пятидесяти сантиметров, что позволяет ему передвигаться по сложным поверхностям различного вида. А предназначался этот робот изначально для участия в спортивных состязаниях нового вида - в гонках роботов и в борьбе типа сумо.
А после демонстрации робота Prosthesis на выставке CES 2017 его создатели планируют впервые выпустить его на простор где-нибудь в пустынной местности. "После участия в выставке мы выдвинемся в пустыню, где будут произведены первые пробные заезды, или забеги лучше сказать" - рассказывает Кристин Говард, - "И только тогда мы сможем увидеть, какую максимальную скорость может развить наше детище в реальных условиях".
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