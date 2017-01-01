Китайский робот Jia Jia приобретает большую реалистичность и интеллектуальные способности
Китайский фотореалистичный робот Jia Jia появился на "экранах наших радаров" в прошлом году после представления его, точнее ее, группой исследователей из китайского университета Науки и технологий (University of Science and Technology). А недавно робот Jia Jia появилась на экономической конференции, организованной гигантом банковской отрасли UBS в одном из финансовых центров Шанхая, где вниманию посетителей демонстрировались новые способности этого робота, которыми его успели наделить разработчики.
Обновленный робот обладает улучшенной мимикой по сравнению со своим изначальным состоянием. Он может определить пол беседующего с ним человека, скорректировать мимику и выстроить в соответствии с этим свое дальнейшее поведение. Система искусственного интеллекта робота претерпела череду значительных усовершенствований в течение последнего года, однако, она еще далека от полного совершенства и достаточно часто даже простые вопросы ставят робота в тупик.
Чен Сяопин (Chen Xiaoping), руководитель группы, создавшей робота Jia Jia, считает, что у таких реалистичных роботов уже в самом ближайшем будущем найдется масса работы в Китае и в других странах. Они смогут выполнять рутинную работу в организациях общественного питания, в больницах, санаториях и частных домах, компенсируя недостаток "простых рабочих рук", обусловленный тем, что молодые китайцы все больше и больше стремятся получить более квалифицированную и оплачиваемую работу.
"Через 5-10 лет мы уже сможем видеть массу роботов типа Jia Jia, которые будут работать в сфере обслуживания живых людей" - рассказывает Чен, - "Уже сейчас достаточно большое количество престарелых людей требует увеличения количества рабочих рук в сфере их обслуживания. И использование роботов поможет решить данную проблему, даже при условии того, что эти рабочие руки не будут человеческими".
А наши читатели могут ознакомиться с новыми возможностями робота Jia Jia, просмотрев опубликованный группой Чена Сяопина видеоролик, на котором этот робот заваривает чай, подает его членам группы и выполняет некоторые другие действия.