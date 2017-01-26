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 |  | 26 января 2017 | Робототехника

Создан эластичный экзоскелет, позволяющий человеку экономить до 23 процентов энергии во время ходьбы

Эластичный экзоскелет


Людям, которым приходится в силу различных причин много передвигаться пешим порядком, знают, что это сопряжено с достаточно серьезными физическими нагрузками. Для уменьшения этих нагрузок исследователи из Лаборатории биодизайна Гарвардского университета создали эластичный экзоскелет, использование которого позволяет снизить расход энергии при ходьбе на целых 23 процента. И это является самым высоким показателем среди других подобных устройств.

Экзоскелет состоит из пояса, оборачиваемого вокруг талии человека, который соединяется четырьмя эластичными ремнями с двумя частями, оборачиваемыми вокруг голени человека. Встроенные в экзоскелет двигатели отдают свою силу лодыжке человека, уменьшая количество энергии, которую должны потратить мышцы голеностопного и коленного суставов. Система ремней продумана таким образом, что экзоскелету не требуется использования отдельных двигателей для коленного и голеностопного суставов, их работа облегчается за счет работы единственного двигателя.

В настоящее время создан опытный образец эластичного экзоскелета, в котором используются внешние двигатели. Но в ближайшем будущем будет разработан очередной вариант реализации этого устройства, который будет иметь встроенный источник энергии и собственные двигатели.

"Когда человек одевает экзоскелет, ему требуется некоторое время на привыкание" - рассказывает Конор Уолш (Conor Walsh), ведущий исследователь, - "Но затем, если вы будете перемещаться на большие расстояния, вы заметите достаточно сильное облегчение, особенно, если вам при ходьбе приходится нести достаточно тяжелый груз".

"Еще одним преимуществом мягкой конструкции является то, что в качестве опоры используются суставы человека, что позволяет избежать необходимости жесткой и точной синхронизации работы устройства с движениями человека" - рассказывает Джефф Колер (Jeff Koller), специалист из Мичиганского университета, занимающийся разработкой экзоскелетов с жесткой конструкцией, - "Мягкий экзоскелет в свое работе полагается на работу скелетно-мышечной структуры человека, а эта структура была доведена практически до совершенства в течение миллионов лет эволюции".

Естественно, что эластичный экзоскелет способен увеличить силу человека на гораздо меньшее значение, чем экзоскелеты с жесткой конструкцией. Однако, это все компенсируется малым весом самого устройства, его малыми габаритами и удобством использования.

Такой экзоскелет, в отличие от жесткого, не станет полезен для парализованных людей и людей, которым необходимо поднимать очень тяжелые грузы. Однако, он может стать неоценимым помощником для пожилых людей и для солдат, которым необходимо пешком перемещаться на большие расстояния, неся на своих плечах вес стандартной выкладки.





Ключевые слова:
Эластичный, Экзоскелет, Человек, Ходьба, Энергия, Экономия, Усилие, Двигатель

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    26 января 2017 21:35
    #1 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 184
    Странный способ облегчения ходьбы с помощью взваливания на плечи насоса с двумя сервоприводами...
    В любом случае дополнительная нагрузка ляжет на ваш скелетно-мышечный аппарат и он будет уставать на 20% больше, правда и "экономия" составит 23%. Вопрос:
    Стоит ли из за 3% надрывать задницу, предварительно купив за свой счёт дорогущую балванку?
    Убеждён что эту игрушку будут мерчендайзеры втюхивать бабушкам вместе с БАДами, фильтрами и разными кастрюлями, когда ходят по подъездам!
        

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