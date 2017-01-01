Новая интеллектуальная система видения позволяет роботам манипулировать объектами любой формы вне зависимости от их положения

Робот, разработанный специалистами Института индустриальных и технологических исследований (ITRI) в Тайване, провел неделю, играя в шахматы и подливая кофе в чашку посетителям выставки Consumer Electronics Show, которая проходила в начале года в Лас-Вегасе. Эти действия робота были наглядной демонстрацией работы системы интеллектуального визуального восприятия, которая способна воспринимать окружающую среду и которая позволяет роботу действовать с большей точностью, нежели его другие "собратья".При помощи новой интеллектуальной системы робот может выполнять самые разнообразные задачи, связанные со сферой обслуживания и производства. Более того, система искусственного интеллекта позволяет роботу приобретать и накапливать опыт, благодаря чему со временем он сможет действовать быстрее и точнее, нежели чем в самом начале выполнения определенной работы.Продемонстрированная на выставке игра в шахматы является своего рода хобби этого робота, но она демонстрирует его способность различать разные шахматные фигуры, вне зависимости от их положения в пространстве, с легкостью их захватывать и перемещать на выбранные клетки шахматной доски, не затрагивая, при этом, другие фигуры."Наша система является чем-то вроде цифрового воплощения функции зрительно-моторной координации человека" - рассказывает Льюис Лиу (Lewis Liu), руководитель отдела ITRI, - "Эта функция дает человеку адаптивность, гибкость и точность его действий, и все эти способности обрел наш робот".Новая система интеллектуального видения позволит роботам выполнять задачи в произвольной обстановке, в которой предметы не занимают строго определенные места. Он сможет убирать посуду со стола после обеда, приготовить пищу и оказать посильную помощь престарелым людям и инвалидам.В настоящее время руководство института ITRI занято поисками инвесторов и партнеров из промышленного сектора, которые возьмутся за коммерциализацию разработанных технологий. Эти технологии с легкостью могут быть адаптированы как к большим промышленным роботам, так и к небольшим роботам, имеющим более эстетичный вид и предназначенным для работы в сфере обслуживания людей.