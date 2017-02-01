Gita - робот-чемодан, робот-носильщик

Те, кому в силу различных причин доводится часто путешествовать, наверняка имеют чемодан на колесиках, который является одним из самых удобных способов транспортировки своего багажа. Однако, в недалеком будущем вы можете быть избавлены даже от необходимости тянуть за собой этот чемодан. И первым шагом к этому может стать робот-носильщик, робот-чемодан под названием Gita, разработанный компанией Piaggio Fast Forward, которая выпускает электроскутеры популярной марки Vespa. По сути, Gita является самобалансирующим двухколесным грузовым роботом, который может самостоятельно нести до 18 килограмм вашего груза. Он, как собачка, будет следовать за вами по пятам и он способен самостоятельно подняться и продолжить движение после неожиданного столкновения с препятствием или падения.Название Gita унаследовано от итальянской фразы "jee-ta", которая означает "короткое путешествие". Высота (диаметр) этого робота составляет 66 сантиметров, он может передвигаться с максимальной скоростью до 35 километров в час и имеет нулевой радиус разворота. Владелец робота Gita надевает специальный пояс, на котором установлена малогабаритная камера, передающая картинку системе управления роботом. Получая эти данные и данные с собственной стереоскопической камеры, система при помощи технологии SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) составляет подробную трехмерную карту близлежащего пространства. Математическая обработка позволяет роботу вычислять с достаточной точностью свое местоположение и положение владельца на этой карте."Даже если вы выпадете из поля зрения робота, свернув, скажем, за угол, то робот скоро догонит вас" - рассказывает Саша Хоффман (Sasha Hoffman), представитель компании Piaggio Fast Forward, - "Ведь робот всегда знает, куда вы идете, и он помнит путь, который вы уже успели пройти".Помимо следования за своим владельцем, трехмерные карты, составленные во время движения, позволят роботу Gita двигаться в автономном режиме, возвращаясь, к примеру, самостоятельно домой. При этом, робот будет использовать свои камеры, ультразвуковой сонар и другие датчики, которые позволят ему избежать столкновения с препятствиями. Одного заряда аккумуляторной батареи, который производится за три часа времени, позволит ему двигаться на средней скорости в течение около восьми часов.Первым вариантом робота Gita станет вариант, ориентированный на корпоративных клиентов, а более простая потребительская версия этого устройства появится чуть позже, в течение года после появления первого варианта. "У нашей компании имеется опыт в разработке потребительских продуктов, собственные производственные мощности. И это означает, что конечный продукт будет иметь приемлемую для обычного потребителя стоимость" - рассказывает Саша Хоффман.