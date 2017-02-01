"Утекшее" в сеть видео демонстрирует впечатляющие способности двухколесного робота Handle, нового творения компании Boston Dynamics
Один из посетителей презентации нового робота под названием Handle, организованной Марком Рэйбертом (Marc Raibert), основателем известной робототехнической компании Boston Dynamics, стал источником утечки в сеть видеоролика, демонстрирующего достаточно впечатляющие способности этого робота. Робот Handle имеет корпус, напоминающий корпус четвероногого робота Spot, а на его двух нижних конечностях установлены колеса, благодаря чему он может выделывать трюки покруче, чем подобное может делать человек на скутере типа Segway.
В отличие от двуного робота ATLAS, который способен передвигаться по поверхности любого уровня сложности, робот Handle может двигаться по гладкой поверхности, на которой нет выбоин, выступов и других препятствий. Это говорит о том, что робот Handle предназначен, в первую очередь, для действий внутри производственных, складских и офисных помещений. Хотя, как демонстрирует нам видеоролик, но вполне способен "брать" невысокие препятствия, просто перепрыгивая через них.
Вполне вероятно, что допущенная утечка является ловким трюком со стороны нынешнего руководства компании Boston Dynamics, которая в свое время была полностью выкуплена компанией Google для участия в проекте Replicant. В настоящее время этот проект уже закрыт, руководство Alphabet, исследовательской части компании Google, достаточно быстро поняло, что превращение перспективных исследований и идей в конечный потребительский продукт требует значительных затрат рабочего времени и финансов. А необходимое для этого время может исчисляться годами и десятилетиями.
В настоящее время компания Boston Dynamics, как говорится, выставлена компанией Google на продажу. И данный видеоролик, демонстрирующий возможности нового робота Handle, скорее всего, является лишь трюком, призванным привлечь внимание кого-либо из потенциальных покупателей. Тем не менее, все вышесказанное ни сколько не уменьшает интереса, который представляют собой и видеоролик и собственно робот Handle. Остается лишь надеяться на то, что компания Boston Dynamics в ближайшем времени попадет в "правильные" хорошие руки и ее специалисты еще не раз продемонстрируют нам свои интересные и необычные разработки.
И в заключение следует отметить, что возможности нового робота Handle начинают демонстрироваться на приведенном ниже видеоролике с отметки времени в 3 минуты и 45 секунд.