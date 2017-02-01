Cassie - самый эффективный на сегодняшний день шагающий робот от компании Agility Robotics
Однажды не в самом отдаленном будущем перед дверьми вашего дома остановится автоматический автофургон. Из него выберется двуногий гуманоидный робот, который извлечет из багажника пакет и доставит его к вашей двери. Этот сценарий является основой работы группы из Орегонского университета, возглавляемой профессором Джонатаном Херстом (Jonathan Hurst), и специалистов компании Agility Robotics. C целью исследований в направлении двуногих шагающих роботов эта группа создала напоминающего страуса робота, который получил название Cassie.
Сразу отметим, что робот Cassie в его существующей форме не предназначен для выполнения любой работы. Он изначально разрабатывался в качестве исследовательской платформы, которая может быть использована специалистами различных робототехнических компаний и научно-исследовательских учреждений. И, вполне вероятно, что робот Cassie может стать тем "толчком", в результате которого вы через время сможете увидеть двуногих роботов, спешащих по своим делам мимо окон вашего дома.
В качестве отправной точки исследователи использовали предыдущую разработку Орегонского университета - робота под названием ATRIAS, имеющего неординарную двигательную систему. "У робота ATRIAS имелась самая эффективная двигательная система" - рассказывает Джонатан Херст, - "Мы взяли за основу его конструкцию, кое-что улучшили, избавились от некоторых проблем, добавили ко всему этому герметичный защитный кожух и интеллектуальную систему управлении. Благодаря этому робот Cassie может передвигаться на открытом воздухе, в дождь, снег и туман".
Помимо обретения новых возможностей, робот Cassie весит в два раза меньше своего предшественники. И то, что он похож на страуса, совершенно не случайно, в самом начале исследователи изучали принципы хождения некоторых видов птиц и использовали полученные знания для достижения быстроты, маневренности, надежности и эффективности их творения.
В настоящее время на производственных мощностях компании Agility Robotics в Олбани, Орегон, готовится начало мелкосерийного производства роботов Cassie. И как только это производство обретет стабильный характер, компания займется разработкой и других необычных шагающих роботов. "Мы планируем создать ряд решений, позволяющих проектировать и изготавливать роботов, способных пройти даже там, где не сможет пройти человек" - рассказывает Джонатан Херст, - "Особое внимание мы уделяем эффективности, и наши роботы смогут работать дольше других на том же самом количестве энергии".