Миссия роботов Scorpion на аварийной станции Фукусима закончилась полным провалом

В свое время мы рассказывали о роботе Scorpion
, разработанном специалистами компании Toshiba, который должен был проникнуть внутрь аварийных реакторов атомной электростанции Фукусима для оценки ситуации и поисков путей проведения процедуры очистки "горячих зон", в которых сохранились остатки расплавленного ядерного топлива. И буквально на днях представители японской энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) объявили о том, что данная миссия столкнулась с рядом неразрешимых проблем, в силу которых она закончилась полным провалом.
Специалисты компании TEPCO пытались при помощи системы дистанционного управления направить робота Scorpion во внутренние помещения 2-го реактора, туда, где присутствует очень высокий уровень радиации. Робот Scorpion получил свое название из-за наличия у него "хвоста", на конце которого установлена камера. Двигательная система этого робота была создана с прицелом на возможность перемещения по обломкам и мусору, а подвижный хвост с камерой должен был обеспечивать наилучший угол обзора.
Несмотря на все приложенные усилия, специалистам так и не удалось завести робота внутрь камеры высокого давления, стенки которой были проплавлены ядерным топливом. "Робот Scorpion испытал некоторые трудности со свободой перемещений" - пишут представители TEPCO, - "Но нам все же удалось получить от него достаточное количество данных, включая и более-менее четкие снимки".
Робот Scorpion, разработанный и изготовленный специалистами компании Toshiba, имеет длину около 60 сантиметров. Он оснащен двумя камерами и датчиками, позволяющими измерять уровень радиации, температуру и некоторые другие параметров. Конструкция робота снабжена защитой, способной выдержать воздействие радиации порядка 1000 зибертов, но роботу пришлось на своем пути преодолеть несколько участков, где уровень радиации составлял 650 зибертов в час.
В таких условиях срок "жизни" робота Scorpion сократился всего до нескольких часов. И этого времени оказалось недостаточно для того, чтобы найти подходящий путь к цели через груды обломков и искореженной арматуры.