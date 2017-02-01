Крошечные беспилотники смогут заменить пчел в деле опыления растений

Неуклонное снижение популяции диких и домашних пчел, наблюдаемое в некоторых регионах земного шара, является предметом достаточно сильного беспокойства. Ведь без помощи этих крошечных тружеников эффективное выращивание некоторых сельскохозяйственных культур станет практически невозможным. Но группа исследователей из Национального института науки и передовых технологий (Institute of Advanced Science and Technology, AIST), Япония, нашла способ решения данной проблем при помощи высоких технологий. Они предлагают использовать сверхминиатюрные беспилотные летательные аппараты, которые будут заниматься сбором и переносом пыльцы при помощи покрытых липким гелем волосинок естественного происхождения.
Толчком к данной идее стала бутылка геля, забытого в лабораторном шкафу после одного из экспериментов в 2007 году. Оказалось, что этот особый ионный гель за все время полностью сохранил все свои липкие свойства. Капельки этого геля, помещенные на спины муравьев, помещенных внутрь коробки с тюльпанами, собрали на себе гораздо большее количество пыльцы, нежели муравьи, не прошедшие "липкой обработки".
Следующим шагом, сделанным учеными, стал крошечный беспилотник, купленный в ближайшем магазине гаджетов. На поверхность этого летательного аппарата ученые приклеили при помощи вышеупомянутого геля волосинки естественного происхождения, которые подражают короткому волосяному покрову медоносной пчелы. Наличие волосинок обеспечивает большую площадь захвата пыльцы, а возникающее от трения статическое электричество позволяет более надежно удерживать частички пыльцы на волосинках.
И такой подход сработал на все сто процентов. Исследователи использовали этот аппарат для облета нескольких цветков, японских лилий в данном случае, и нашли, что все цветки были надежно опылены. Кроме этого исследователи использовали вторую контрольную группу цветков, которые они пытались опылить при помощи беспилотников, не имеющих приклеенных к ним ворсинок. И, как оказалось, во втором случае все усилия были абсолютно бесполезны.
Конечно же, купленные в магазине игрушечные беспилотники нельзя рассматривать всерьез в качестве замены насекомым-опылителям. Для этого потребуются специально разработанные миниатюрные летательные аппараты
, обладающие высокой эффективностью полета и в систему управления которых зашиты основные принципы поведения пчел и других полезных насекомых. Кроме этого, такие летательные аппараты должны быть снабжены "глазами" и другими органами чувств, которые позволят армии искусственных опылителей приблизиться к возможностям их живых прототипов.