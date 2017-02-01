Робот-змея Eelume впервые выходит в открытое море

В прошлом году мы рассказывали нашим читателям о роботе-змее, созданном специалистами норвежской робототехнической компании Eelume AS. Тогда этот робот, тело которого состоит из нескольких сцепленных и подвижных сегментов, продемонстрировал чудеса маневренности под водой в глубине одного из тестовых бассейнов. А недавно представители компании опубликовали видеоролик, на котором зафиксирован процесс спуска робота на воду и его действия под водой в открытом море, в районе испытательного центра PREZIOSO Linjebygg Subsea Test Center в Тронхеймс-фьорде.
По принципу построения конструкции робот Eelume во многом походит на обычную субмарину. В некоторых из сегментов ее тела присутствуют балластные емкости, за счет которых робот может менять свою плавучесть, придавая ей отрицательное, положительное или нулевое значение. Двигается робот за счет нескольких небольших двигателей с лопастями, а его операторы видят все окружающее при помощи нескольких камер и мощных фонарей, освещающих близлежащее пространство.
Модульная конструкция робота Eelume позволяет легко изменять его конфигурацию для наилучшего соответствия выполняемой в данный момент задачи. Более того, конструкция передней части допускает установку специализированного подвижного инструмента и дополнительных камер. Кроме этого, разные конфигурации робота могут иметь разную длину.
Робот Eelume разработан так, что он может находиться и действовать под водой очень продолжительное время. В таком случае на морском дне устанавливается специальная "док-станция", где робот производит подзарядку аккумуляторных батарей и где производится диагностика работоспособности всех его основных узлов. Используя док-станцию в качестве базы, робот Eelume может производить осмотр и несложный ремонт объектов подводной инфраструктуры, таких, как трубопроводы, подводные части морских нефтяных платформ, и абсолютно не завися, при этом, от капризов погоды выше морской поверхности.