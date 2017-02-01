Astrobee - новый робот, который будет помогать астронавтам на борту Международной космической станции

Международная космическая станция скоро получит еще несколько новых автоматических "членов экипажа", роботов Astrobee. Astrobee - это робот кубической формы, в недра которого достаточно плотно упакованы различные датчики, камеры, компьютеры и двигательная установка, а предназначен он для оказания посильной помощи астронавтам при выполнении на борту космической станции задач из достаточно широкого ряда.Помощь астронавтам робот сможет оказать при помощи своей небольшой автоматизированной "руки", снабженной захватом, который может удерживать небольшие предметы и инструменты. Кроме этого, компьютерная система робота обеспечит астронавтов возможностью коммуникаций друг с другом и снабдит их всесторонней справочной информацией, имеющей отношение к выполняемым работам.Прежде чем отправиться в космос, роботы Astrobee проходят через программу всесторонних испытаний на Земле, в стенах Исследовательского центра НАСА имени Эймса в Калифорнии. В настоящее время один из роботов установлен на своего рода салазках, в которых используется поток нагнетаемого под давлением углекислого газа, который для снижения сил трения создает воздушную подушку между поверхностью пола помещения и полированной поверхностью низа салазок. Это позволяет исследователям смоделировать условия микрогравитации в двух измерениях, выполнить проверку работы двигательной и навигационной систем робота, моделируя реальные ситуации, с которыми ему придется столкнуться в космосе.Руководство НАСА планирует, что роботы Astrobee отправятся на борт Международной космической станции в промежутке между июлем 2017 и июнем 2018 года. Всего на космическую станцию прибудет три экземпляра таких роботов, два из которых будут находиться в активном состоянии, а третий будет находиться в резерве на всякий непредвиденный случай.