 |  | Сегодня, 06:05 | Робототехника, Энергетика

Беспилотник + огнемет = средство для очистки от мусора высоковольтных линий

Беспилотник с огнеметом


Полиэтиленовая пленка и другой всевозможный мусор, опутавший провода высоковольтных линий электропередач, может послужить причиной возникновения значительных токов утечки и даже электрического разряда особенно в сырую дождливую погоду. Поэтому линии электропередач нуждаются в периодической очистке, что особо актуально в районах больших городов. Традиционно это делается обученными людьми, поднятыми к проводам на специальных изолированных площадках и вооруженными длинными штангами из изоляционного материала. А в особых случаях очищаемые лини отключают полностью, что приносит людям неудобства, а энергетическим компаниям - убытки.

Беспилотник с огнеметом #2


Предприимчивые сотрудники одной из китайских энергетических компаний из Санъяня (Xiangyang) решили эту проблему при помощи высоких технологии, они вооружили портативным огнеметом беспилотник, который просто сжигает мусор, зависший на высоковольтных проводах. Линия электропередачи при этом продолжает работать в штатном режиме, и никто из людей не подвергается опасности при этой операции.

Беспилотник с огнеметом #3


Огнеметное "вооружение" получил один из достаточно больших беспилотников с восемью роторами, которому требуется поднимать на достаточно большую высоту самого себя, огнемет и емкости с горючим. Естественно, что беспилотником управляет находящийся неподалеку оператор, по команде которого огнемет и производит залп. Так что беспокоиться о том, что этот аппарат может быть захвачен "Скайнетом" и начнет гоняться за живыми людьми, поливая их огнем, совершенно не стоит.




Ключевые слова:
Огнемет, Беспилотник, Провода, Высоковольтные, Линии, Очистка, Мусор

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